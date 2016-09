VIDEO: Stan si Bran, la batranete: Ultimele imagini cu cei doi

Un material video realizat in 1956 ii prezinta pe Stanley Laurel (Stan) si pe Oliver Hardy (Bran) la batranete, imaginile fiind ultimele in care apar cei doi actori de comedie.

Filmul in care Stan si Bran apar impreuna a fost filmat acasa la fiica lui Stanley Laurel, Lois, si cuprinde si cateva secvente cu sotiile celor doi comici: Ida Laurel (sotia lui Stanley Laurel) si Virginia Jones (sotia lui Oliver Hardy).

In 1956, Oliver Hardy (Bran) a pierdut peste 65 de kilograme din greutate si, in luna septembrie a aceluiasi an, a suferit un atac cerebral. Actorul a murit un an mai tarziu, in 1957.

Stanley Laurel a mai trait 8 ani dupa moartea lui Bran, pana in 1965.

ziare.com