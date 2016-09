VIDEO: Vladimir Putin face înconjurul planetei cu zeci de femei după el: Toate vrem să ne căsătorim cu Putin!

Melodia este cântată de un cor de femei. „Toate vrem să ne căsătorim cu Putin! Vă rog, spuneți-ne că o să ne căsătorim cu Putin”, strigă ele în cor.

Acest videoclip in care apare corul "bunicutelor" in costume populare a adunat peste 130.000 de vizualizari pe Internet in doar trei zile. Autorul, Oleg Lamavoy, blogger si muzician, a mai facut satire pe diverse subiecte politice "arzatoare"; dar niciodata nu a avut un asemenea succes.

"Cum sa nu-l iubesti, cand este atat de inteligent, are un fizic de sportiv, spune numai lucruri intelepte si, in general, toata lumea il place?"

Versurile cantecului:

"Cu suras cuceritor,

Ma uit la televizor.

Si am o singura speranta,

Sa fiu a ta nevasta.

Cu gropita in barbie,

Inchid ochii-n reverie,

Doar de tine iubita,

Ma pastrez neprihanita."