VIDEO: Wilde Charpatia 4, episodul patru. Cât de frumos ne prezintă englezii

În curând va fi lansat al patrulea episod din filmul Wild Charpatia, realizat de englezi. Mai jos, aveți trailer-ul:

Wild Carpathia 4: Seasons Of Change from Charlie Ottley on Vimeo.

„Am început să vizitez această ţară din 2011 şi de atunci am petrecut din ce în ce mai mult timp aici, numai în ultimul an am petrecut mai mult timp în România decât acasă în Anglia”, povestește Charlie Ottley, jurnalist.

Cunoscutul producător de televiziune din Marea Britanie a ajuns, de fapt, unul dintre cei mai importanți ambasadori neoficiali ai țării noastre. Documentarele lui despre pădurile virgine din Carpaţi au fost difuzate în 120 de ţări și traduse în peste 20 de limbi.