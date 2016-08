''Vieţi scandaloase. Curtezane, concubine şi amante celebre'', de Ian Graham

În 1965, o batrână era gasită moartă într-o cameră de hotel din Nisa. Moartea ei marca sfârşitul unei epoci: era ultima mare curtezana din Europa. Cunoscută drept La Belle Otero, fusese o frumuseţe spaniolă vulcanică printre ai carei protectori s-au numărat kaizerul Wilhelm al II-lea, Prinţul de Wales (ulterior regele Eduard al VII-lea) şi marele duce Petru Nikolaevici al Rusiei. A acumulat o avere uriaşă, pe care însă a pierdut-o la jocurile de noroc.

Vieţi scandaloase cuprinde poveştile celor mai faimoase (sau rău-famate) femei, a căror pradă o constituiau cei mai bogaţi şi mai puternici bărbaţi ai timpului lor. Între ele, Thaïs, celebra curtezana din Grecia antică responsabilă pentru incendierea Persepolisului; Marie Duplessis, care a inspirat personajele din Dama cu camelii de Dumas şi La Traviata de Verdi; Cora Pearl, despre care se spune că, la una dintre petrecerile ei legendare, s-a servit goală oaspeţilor pe o tavă de argint; Ninon de L’Enclos, căreia cardinalul Richelieu i-a oferit 50.000 de coroane ca să petreacă o noapte în compania ei; Lola Montez, o falsă dansatoare spaniolă care a provocat o revoluţie.

Şi multe altele...

„O carte care ar trebui să se gasească în toate bibliotecile. O recomandăm cu caldură.” (Library Journal)

Din cuprins:: Povestea prostituatei • La curtea Regelui Soare • Sortită mareţiei? – doamna de Pompadour • „Micuţa soţie poloneză” a lui Napoleon – Marie Walewska • Amantele papale • Cele zece amante ale lui Henric al VIII-lea • O căsnicie aglomerată – Camilla Parker Bowles • Cartierele plăcerii din Japonia • Concubina care a stăpânit China – Cixi • Pretinsa dansatoare a templului – Mata Hari.

DESPRE AUTOR

Ian Graham, autorul mai multor cărţi pe teme istorice, a fost distins în 2012 cu Royal Society Young Peopleʼs Book Prize şi nominalizat în 2014 la Educational WritersʼAward. Dintre volumele sale menţionăm Great Britons: A Very Peculiar History (2012) si The Ultimate Book of Impostors: Over 100 True Stories of the Greatest Phonies and Frauds (2013).

