Viktor Orban: Cetatenii ungari vor fura cu bucurie cai impreuna cu polonezii

Viktor Orban, premierul nationalist al Ungariei, este cunoscut pentru dispretul pe care il arata fata de majoritatea liderilor europeni. Insa cand a aparut saptamana trecuta alaturi de polonezul Jaroslaw Kaczynski, a surprins facandu-i liderului partidului de guvernamant polonez, de dreapta, un compliment neasteptat: impreuna ar fi partenerii perfecti pentru comiterea unei infractiuni.

"Exista un proverb care spune ca, daca ai incredere in cineva, puteti fura cai impreuna. Cetatenii ungari vor fura cu bucurie cai impreuna cu polonezii", a declarat Viktor Orban pentru a descrie relatiile puternice dintre cele doua popoare.

De cand a ajuns la putere, in 2010, Viktor Orban, in varsta de 53 de ani, a devenit fiul vitreg nationalist al Europei, generand critici vehemente din partea Bruxelles-ului si din partea liderilor altor state europene din cauza atitudinii antiimigratie si a determinarii de a consolida putereain mainile formatiunii Fidesz.

Dar, de anul trecut, cand in Polonia a ajuns la putere formatiunea de dreapta a lui Jaroslaw Kaczynski, Lege si Justitie (PiS), Viktor Orban are in sfarsit un prieten.

hotnews.ro