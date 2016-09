Viteza, o constantă la Aeroportul Iași

Aeroportul Iasi sustine din nou un echipaj ce concureaza la Raliul Iasului din 8 – 10 septembrie, promovand astfel inca un eveniment de top ce pune orasul in valoare.

Viteza de dezvoltare a Aeroportului Iasi a devenit deja parte a identitatii organizatiei, fiind o constanta atat in ceea ce priveste procesul de modernizare propriu-zis, cat si in ceea ce priveste cresterea numarului de pasageri. De aceea, prezenta brandului „Iasi Airport” la Raliul Iasului, eveniment ce va avea loc in perioada 8 – 10 septembrie 2016, constituie un pas firesc.

Echipajul sustinut anul acesta, printr-un parteneriat de promovare reciproca, este format din: -PILOT Dacian Nicolae DICU - Debut in 2007, in Raliul Iasului, cu Bogdan Marciuc, pilotand o Dacia Nova.

Licentiat din 2007, Dacian a participat la Raliul Tara Barsei 2008, cu Dacia Sport, si la Raliul Botosani 2009, cu Dacia Logan. Participant la curse ca Organizator de Echipe in “Jack Daniels Rally Team” 2008-2009, cu peste 200 raliuri in intreaga cariera, ca membru in staff si fotograf. -COPILOT Robert RADU - Licentiat in CNR dn 2010. Ambii componenti ai echipajului sunt absolventi ai scolii de pilotaj AUTOCRONO COVASNA, profesori Florin Hangu si Manuel Mihalache. Masina de concurs este DACIA LOGAN CUP - CJ - 33- TMS - NAPOCA RALLY ACEDEMY

“In afara vizibilitatii pe care o castigam de ambele parti in aceasta colaborare cu motorsportul din Iasi, mai importanta este, cred, mandria locala si faptul ca putem promova lucruri bune, pozitive despre membrii comunitatii noastre. Sunt oameni care au o pasiune fiind si profesionisti in ceea ce fac. Este evident ca avem multe lucruri in comun”, a declarat Marius BODEA, Presedintele C.A. al Aeroportului International Iasi.

Miercuri, 7 septembrie, si joi, 8 septembrie, in prima parte a zilei, masina de concurs va fi expusa in fata Terminalului 3 al AEROPORTULUI INTERNATIONAL IASI. De aici, aceasta va “decola” direct catre recunoasterile din cadrul Raliului Iasului si va “zbura” catre shakedown la Barnova. De asemenea, in PARC SERVICE-ul Raliului Iasului din fata PALATULUI CULTURII, echipajul ce promoveaza brandul “Iasi Airport” va fi prezent pentru a interactiona cu publicul si pasionatii de motorsport.

Reamintim ca Aeroportul Iasi face toate demersurile si eforturile necesare pentru a imbunatati activitatea si, in acelasi timp, imaginea aeroportului nostru, ca poarta de intrare in capitala culturala a Romaniei. Toate actiunile si proiectele Aeroportului Iasi sunt organizate in vederea indeplinirii obiectivelor sale strategice.