Voleibalistele coboară de la munte

Voleibalistele de la Penicilina Iaşi se antrenează în această săptămână la Gura Humorului. Pe pârtia de schi din localitate, dar şi în împrejurimi, sportivele aflate sub bagheta antrenorilor Dan Gavril şi Tatiana Popa efectuează un complex program de pregătire fizică. Totodata, jucătoarele Penicilinei efectuează şi antrenamente în sală., urmând ca la sfârşitul săptămânii, echipa să revină în Iaşi. La începutul acestei perioade s-au alăturat lotului canadianca Kristen Moncks, care va evolua pe postul de libero, şi Veselina Grigorova, universal, din Bulgaria. Kristen Moncks a făcut parte din echipa Canadei participantă la Universiada din 2015 de la Gwangju, iar Veselina este o jucătoare cu talie ridicată-1,95, şi are 21 de ani. “ Pentru că au venit mai multe jucatoare noi la echipă, din diferite ţări, am organizat acest cantonament şi pentru a armoniza relaţiile de viaţă în grupul format. Fetele se vor cunoaşte astfel mai bine şi acest fapt sperăm să se răsfrângă pozitiv în teren.” – a declarat Vasile Stângă, preşedintele ACS Penicilina Iaşi. Reamintim că în lotul Penicilinei au venit Milica Knezevic (21 de ani, 1,83 m, coordonatoare), Vesna Sekulic (24 de ani, 1,85 m, universal sau extremă). Din echipa ieşeană nu mai fac parte Katarina Jovanovic (plecată la Dinamo), Marina Kovaceva, Diana Macovei, Ana-Maria Delescu, Simona Mocanu, Simona Filip, Tatiana Diaconiţa şi Andra Ibănescu.