Voluntarii care au curatat Lacul Bicaz, alungati pentru ca nu au vrut sa stranga si balegar

Actiunea de ecologizare a Lacului Bicaz, desfasurata in perioada 9 - 11 septembrie, pe teritoriul a sapte comune din judetul Neamt, a fost primita cu reticenta de catre localnici, care i-au alungat pe voluntarii implicati in activitate, spun reprezentantii Asociatiei Sens Civic Piatra Neamt.

Un exemplu in acest sens, dat de catre seful asociatiei, este cel al unui locuitor din cartierul Baicu, orasul Bicaz, care i-a alungat pe cei 180 de voluntari pe motiv ca nu au vrut sa-i indeparteze balegarul din fata portii.

"Cu acordul proprietarului, ne-am cazat in curtea locuintei, unde am avut acces la apa, am instalat corturile si am facut mancare la pirostie. Din pacate,voluntarilor nu li s-a permis sa incarce telefoanele de care aveau nevoie pe teren in cazul unor situatii de urgenta. A doua zi dimineata, proprietarul ne-a conditionat sederea noastra cu plata cazarii sau cu indepartarea balegarului din fata portii. Evident ca am refuzat pentru ca actiunea noastra de ecologizare, una voluntara, a constat in strangerea deseurilor care polueaza, nu cele inestetice", a declarat presedintele Asociatiei Sens Civic, Andrei Carabelea.

hotnews.ro