Vreme călduroasă în toată țara luni și marți. Dar se apropie și furtunile

Saptamana incepe cu vreme calduroasa in aproape toate regiunile tarii, dar si cu ploi insotite de descarcari electrice in unele zone.

Luni, vremea va fi calduroasa in aproape toata tara, cu temperaturi maxime cuprinse intre 27 si 34 de grade, putin mai scazute la malul marii. Minimele se vor incadra intre 11 si 21 de grade.

Cerul va fi senin in majoritatea regiunilor, in afara de Dobrogea, Muntenia, Carpatii de Curbura si estul Carpatilor Meridionali, unde temporar vor cadea averse insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului.

Cantitatile de apa vor depasi izolat 20 l/mp si se vor forma conditii de grindina. Este posibil sa ploua si in estul Olteniei si sudul Moldovei.

Se vor inregistra maxime de 33 de grade la Iasi si Bacau, 32 de grade la Oradea si Timisoara, 31 de grade la Craiova, 30 de grade la Cluj-Napoca si 27 de grade la Brasov.

Marti, vremea se mentine calduroasa in aproape toate zonele tarii, in special in jumatatea de sud. Maximele se vor situa intre 26 si 34 de grade, in timp ce minimele vor fi cuprinse intre 10 si 20 de grade, mai ridicate pe litoral, spre 22-23 de grade.

Vor cadea averse insotite de tunete si fulgere in regiunile montane, iar seara si noaptea in sudul si nord-estul tarii, insa doar local.

