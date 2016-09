Vremea va fi caldă! Prognoza meteo pe trei zile

Vineri, vremea va fi in general frumoasa si se va incalzi usor. Cerul va fi variabil, cu unele innorari, indeosebi dupa-amiaza si seara la munte si in dealurile subcarpatice, unde pe arii restranse vor fi ploi de scurta durata, posibil insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 24 de grade in depresiuni si 31 de grade in Oltenia. In zonele joase, dimineata vor fi conditii de ceata.

La munte, cerul va fi variabil cu innorari spre seara si noaptea, in zona Carpatilor Meridionali si Orientali, unde, izolat vor fi ploi slabe, de scurta durata, posibil trecator si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat. Valorile termice nu se vor modifica semnificativ fata de ziua precedenta. Dimineata si noaptea, pe vai si in depresiuni, pe arii restranse va fi ceata.

La mare vremea va fi in general frumoasa. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 24 si 26 de grade, iar temperatura apei marii va fi de 23-24 de grade.





Sambata vremea va fi in general frumoasa si calda pentru începutul lunii septembrie. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 26 de grade in depresiuni si 30 de grade frecvent in sudul tarii, izolat si 31 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele innorari dupa-amiaza si seara in zona de munte, dar si in regiunile sudice, unde pe arii restranse vor fi ploi de scurta durata, descarcari electrice si unele intensificari ale vantului. In zonele joase, dimineata, vor fi conditii de ceata.

Duminica, valorile termice vor mai creste putin, astfel ca vremea va deveni deosebit de calda pentru prima decada a lunii septembrie in majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime, peste 25 de grade in toata tara, ajung la 32-33 de grade in Oltenia. Cerul va fi variabil, cu unele innorari si pe arii restranse ploi de scurta durata, descarcari electrice si unele intensificari ale vantului, dupa-amiaza la munte. In zonele joase, dimineata, se mentin conditiile de ceata.