Weekend cu temperaturi perfecte pentru plaja. Nici nu va ploua

Vara nu se da inca dusa, weekendul anuntandu-se unul cu temperaturi perfecte pentru plaja sau iesiri in natura.

Vineri, soarele straluceste in toata tara, maximele situandu-se la 30 de grade Celsius. Cel mai cald va fi la Craiova, unde sunt anuntate 30 de grade, si la Timisoara si Iasi, unde vor fi 29 de grade Celsius. In Bucuresti, sunt asteptate 28 de grade Celsius, la fel ca la Galati sau Baia Mare. La Cluj Napoca va fi mai racoare, meteorologii prognozand 26 de grade Celsius, iar la munte si pe litoral, temperatura e aceeasi: 25 de grade Celsius, cerul fiind doar pe alocuri umbrit de nori si doar o parte din zi. Apa marii va avea temperaturi apropiate de cele din aer: 23 - 24 de grade Celsius.

Sambata vremea va fi in general frumoasa si calda pentru inceputul lunii septembrie. Temperaturile urca un grad sau doua, ajungand in depresiuni la 30 de grade. In sudul tarii vor fi chiar 31 de grade. 30 de grade sunt anuntate la Craiova, Timisoara si Iasi, 29 de grade vor fi la Galati, 28 in Capitala si 27 la Cluj-Napoca, Suceava si Constanta. Pe litoral soarele va straluci toata ziua, fara sa fie umbrit de vreun nor. Apa marii isi mentine temperatura, asa ca va fi o zi perfecta pentru plaja. La Brasov maximele vor ajunge la 26 de grade Celsius.

Duminica, pare ca vara se intoarce, temperaturile din Oltenia urcand chiar pana la 32-33 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele innorari, iar pe arii restranse, la munte, mai ales dupa-amiaza, vor fi ploi de scurta durata si descarcari electrice. Soarele va fi umbrit de nori in mai multe zone ale tarii, cum ar fi Moldova si Ardealul. 31 de grade vor fi la Craiova, Galati si Iasi, 30 de grade in Capitala si la Timisoara si 29 la Suceava. La Baia Mare sunt anuntate 28 de grade Celsius, la fel si pe litoral, la Constanta. La Brasov vor fi 27 de grade Celsius. Din pacate, aici soarele va fi mai scump la vedere.

