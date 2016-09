Zi specială pentru iubitorii de cafea din Iași. Sunt chemați în Grădina Botanică

Prajitoria de cafea Prajitorul din Oz are deosebita placere sa te invite la Cafea in Gradina, la doar cateva zile dupa Ziua Internationala a Cafelei, sarbatorita in toata lumea pe data de 29 Septembrie. O dupa-amiaza de duminica petrecuta impreuna, in Gradina Botanica, band cafea. Ce poate fi mai placut de atat?

La prajitorie gasesti doar cafea de specialitate. Au fost alese cateva sortimente care vor fi pregatite pentru degustare, utilizand metode de preparare de-a dreptul spectaculoase. Fiecare origine va fi prezentata si pregatita de un tanar barista, care va oferi informatii atat despre provenienta cafelei si caracteristicile acesteia, dar si despre metoda de preparare aleasa.

Locatia este una cu adevarat speciala, in Gradina Botanica, in apropiere de lac si biserica. In ziua evenimentului - 2 octombrie, de la ora 12:00 - va fi semnalizata corespunzator, astfel incat sa poti ajunge simplu.

Poti participa la eveniment in baza unei invitatii. Invitatiile sunt disponibile la Prajitorul din Oz (Str. Uzinei, nr. 3 - zona Garii) incepand cu data de 26 septembrie (cu o saptamana inainte).

Prajitorul incurajeaza practicile ECO si te invita sa vii pe bicicleta. Redescoperi astfel Gradina Botanica, dar si traseele pentru biciclisti dimprejurul acesteia. Locatia pune la dispozitie spatiu pentru parcarea bicicletelor. Inafara locatiei se afla si o parcare pentru autoturisme, in cazul in care este absolut necesar sa intri in Gradina cu masina proprie.

