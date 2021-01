1 milion de seringi pentru vaccinare aduse din Qatar cu o aeronava Hercules C-130

Ministerul Apararii Nationale a anuntat vineri, 22 ianuarie, ca aproape 1 milion de seringi au fost aduse din Statul Qatar cu o aeronava C-130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane. Cele cinci tone de material sanitar sunt destinate campaniei de vaccinare.

"O aeronava C-130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a executat joi, 21 ianuarie, un zbor pentru aducerea, din Statul Qatar, a aproximativ cinci tone de materiale sanitare necesare campaniei de vaccinare constand in 500 de mii seringi de 1ml si 450 de mii seringi de 3ml. Zborul a fost efectuat la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, in cadrul eforturilor de combatere a pandemiei de COVID-19. Distribuirea echipamentelor catre centrele de vaccinare va fi realizata cu mijloace de transport aflate in dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta", a transmis MApN.

Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, nu crede ca anul viitor va mai fi nevoie de o campanie de vaccinare. In cazul in care va mai fi nevoie de vaccinare, Gheorghita sustine ca s-ar putea face prin intermediul medicilor de familie, intrucat este posibil sa existe mai multe vaccinuri care nu necesita conditii speciale.

