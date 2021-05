10 Rochii dama care nu trebuie sa lipseasca din garderoba in acest an

Doresti sa actualizezi garderoba si nu stii de unde sa incepi? Ce zici de sectiunea rochii dama?

Chiar si femeile care prefera sa poarte blugi in fiecare zi vor fi de acord ca a avea cateva rochii in garderoba este o necesitate absoluta. Cu toate acestea, aceste piese vestimentare atemporale vin in atat de multe stiluri si modele, incat alegerea celor mai potrivite poate fi o sarcina destul de dificila. Pentru a evita acest lucru, am ales 10 rochii dama superbe care merita pastrate in dulapul tau.

10 rochii dama care nu trebuie sa lipseasca din garderoba ta:

Rochiile sunt unele dintre cele mai versatile si feminine articole de imbracaminte pe care le poti avea si poate, de aceea, avem atat de multe. De la rochii de birou la rochii elegante, iti prezentam cateva stiluri pe care orice femeie ar trebui sa le aiba in dulap.

1. Rochii camasa

Acest tip de rochie camasa serveste atat pentru ocazii formale, cat si pentru ceva mai casual; versatilitatea sa o face o piesa cheie, iar designul sau clasic o piesa vestimentara eterna.

2. Rochii de plaja

Aceasta piesa este esentiala in orice sezon de vara. Fie ca o vei purta pe plaja, la o cina cu prietenii pe terasa sau la o plimbare in aer liber, o rochie de plaja este un must-have in orice garderoba. Exista o varietate de rochii dama de plaja, lungi, scurte, cu imprimeuri sau in nuante de alb si negru, alegerea iti apartine. O rochie alba este complementul perfect pentru anotimpurile de vara si pentru evenimentele din timpul zilei.

3. Rochii negre formale

Pentru nunti si evenimente oficiale, acesta va fi asul tau din maneca. Aceasta piesa vestimentara atemporala este potrivita pentru orice silueta si pentru orice eveniment, indiferent daca esti in cautarea unei rochii negre pentru o nunta, petrecere, botez sau Revelion.

4. Rochii midi

Rochia midi este conservatoare, dar in acelasi timp foarte feminina. Este pur si simplu indispensabila pentru evenimente si intalniri de afaceri. Daca alegi accesorii mai indraznete, acesta va deveni o optiune ideala pentru o petrecere. In plus, o rochie dama midi arata bine pe orice tip de silueta, fara exceptie.

5. Rochii de vara

Fiecare femeie ar trebui - si merita - sa aiba o rochie cu imprimeuri florale care sa o faca sa se simta feminina. Fie ca optezi pentru rochii dama scurte sau lungi, acestea sunt indispensabile mai ales in sezonul cald. Tesaturile usoare si imprimeurile inegale de flori nu se vor demoda. Mai ales daca croiala rochiei este de tip camasa. De asemenea, poti opta pentru rochii dama din dantela, perfecte pentru plaja si plimbari in aer liber.

6. Rochii de club

Cand este timpul sa mergi la dans, sa ai o rochie confortabila si sexy va fi cea mai buna optiune. Gaseste echilibrul cu un model de rochie de club care iti arata picioarele sau decolteul, niciodata ambele.

7. Rochii rosii

Spre deosebire de cea neagra, rochia rosie este creata pentru a iesi din multime, o rochie care, fara indoiala, ii va face pe toti sa se uite la tine cu entuziasm si admiratie. La urma urmei, o doamna in rosu nu poate trece neobservata printre barbati. Fara indoiala, fiecare femeie ar trebui sa aiba o rochie rosie in dulap.

8. Rochii office

O rochie structurata in negru sau bleumarin va fi aliatul tau pentru o tinuta eleganta la birou. Poti opta pentru o rochie midi care este mereu la moda si este optiunea perfecta de eleganta si stil modern.

9. Rochii lungi

Pentru acele ocazii in care ai nevoie de ceva mai putin formal decat o rochie lunga neagra sau ai o nunta de zi, o rochie dama lunga te va salva si te va ajuta sa iesi in evidenta.

10. Rochii de cocktail

Cand vine vorba de o rochie de cocktail sau o intalnire de seara, ai nevoie de una neagra care sa te faca sa arati grozav, dar care sa nu fie prea formala. Daca evenimentul la care intentionezi sa participi este dupa-amiaza, nu ezita sa porti o rochie de cocktail. Este mai confortabila decat o rochie lunga de seara, ofera mai multa libertate de miscare si, prin urmare, este indispensabila pentru a merge la club sau la o discoteca.

