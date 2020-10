100.000 de angajati din HoReCa vor fi concediati pana la finele anului

Circa 100.000 de angajati din sectorul HoReCa vor fi concediati pana la finele anului, iar industria va suferi pierderi de trei miliarde de euro, ca urmare a restrictiilor decise de Guvern in contextul pandemiei de Covid-19, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania.

"Dupa aceasta decizie de a inchide restaurantele fara comunicare si fara argumente prezentate logic, din nou vom fi nevoiti sa trimitem in somaj oameni care cu foarte mare greutate am reusit sa-i tinem in aceasta perioada dificila. Pana acum vorbeam de faptul ca 40% din angajatii HoReCa vor fi concediati pana la finalul anului, iar acum, cu aceasta decizie, se mai adauga 10 procente. Din 230.000 de oameni angajati in hotelurile si restaurantele din Romania la inceputul anului, am estimat pana acum ca circa 80.000 vor fi concediati pana la finalul anului, dar acum cred ca ajungem la 90-100.000. Ceea ce este foarte mult", a subliniat Ile.

Aflati amanunte de pe ziare.com.