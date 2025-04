100.000 lei pe lună? Pensia record a lui dom’ Todorel, în mare pericol de detronare: se întoarce acasă un ieșean mai longeviv ca el în CCR

Pe de o parte, la câte deservicii este omul acuzat că a adus democrației românești, ai zice că da, oke, bine că i s-a terminat mandatul și ăstuia. Doar că, pe de altă parte, în locul lui va fi numit alt personagiu, tot din partea Camerei Deputaților, ca instituție, și tot din partea PSD, ca algoritm, așa că mari motive de satisfacție nu ar fi.

Da, este vorba despre fostul dipotat de Iași Marian Enache, fost profesor de Materialism științific și istoric la Politehnica ieșeană, căruia în vară îi va expira măndătoiul de 9 ani, alături de actualii juzi CCR Livia Stanciu, numită acum 9 ani de Băse, și Attila Varga, om al UDMR.

Pe de altă parte, dacă e să stăm strâmb și să gândim drept (sau invers, în fine, dacă așa cugetați mai cu spor), atunci putem să punem la socoteală că, la ce salariu avea, iote că Iașul pierde un venit de bugetar de superlux.

Tot răul spre bine, ar zice însă împricinatul, căci nici cu pensia pe care o va avea nu îi va fi deloc rușine. Calculele noastre arată că omul ridică deja acuma o pensie de 57.000 lei pe lună, net, ca fost una sau alta, iar la asta se va mai adăuga tot vreo 50.000 lei net pe lună pensie specială de fost jude la marea Ogradă, ajungând, per total, la peste 100.000 pe lună. Adică, la cei circa 70.000 parcă, cât ia acuma fostul jude, reftor și menistru ieșean Todorel, și cu care era campion pe județ la pensie, iote, mai mare rușinea…

PS: Cum spuneam mai sus, în iunie trei dintre actualii nouă judecători constituționali, recte Livia Stanciu, Marian Enache și Attila Varga, vor fi înlocuiți. Prima numire revine președinției, adică lui Bolojan, căci el va fi în funcție la momentul nominalizării, iar celelalte două revin Camerei Dipotaților.

Ei bine, gurile rele zic că Bolo ar fi în negocieri avansate de a-i face propunerea juristului premare Boc de la Cluj, în timp ce PSD (o numire a Camerei) negociază cu fostul menistru Robert Cazanciuc. La UDMR nici nu mai contează, că ei au cam fost de partea care trebuie.

Dar de poza asta ce ziceți, în contextul cu Van Damme în șpagat penal?

Una scurtă pe astăzi și despre edilul șef al Iașului, în noul context infracțional al unora dintre protejații lui. Căci tare ne-am mai amintit ieri de postura asta jenantă a edilului șef…

Ieri când s-a aflat că sulfurosul ieșean Morel Bolea (foto jos, centru) este cercetat de DIICOT după ce ar fi plasat fete minore de la Iași în dormitorul lui Jean Claude Van Damme, fete pe care el le păstorește printr-o dubioasă agenție de modele creată, zic unii, tocmai pentru astfel de activități.

Și evident că în context ne-am amintit și de diploma de excelență dată de premare lui Morel cu mare tam-tam, în cadru oficial, acum câțiva ani, alături de alți academicieni locali premiați, vai-vai, mai mare rușinea!

Dacă mai adăugăm și că, anterior, premarele și-a dus și micuțele lui eleve la agenția lui Morel ca să învețe să fie domnișorele, cam avem dimensiunea galactică a viziunii edilitare a acestuia. Deh, e de bine…

Postarea zilei: Războaie militare și comerciale

Postarea zilei de astăzi, puțin mai lunguță, aparține unui român om de business de anvergură importantă, dar care a ales să meargă pe sub radar pe rețele, Reportaje is Back fiind numele lui de scenă (merită urmărit, în caz că nu-l știți). Iată-i postarea:

„Câteva știri și semne ale crizei. Așa pe scurt, că e târziu:

– China, Japonia și Coreea de Sud au decis să răspundă împreună, în bloc la tarifele lui Trump. Este ceva fără precedent în istorie și un eșec monumental al politicilor stupide ale lui Trump. China împreună cu Japonia… Și cu Coreea??? FANTASTIC

– Azi UE prin Ursula l-a amenințat direct pe Trump cu un răspuns devastator la taxe puse aiurea. UE este foarte echilibrată în păreri și prudentă. Faptul că se întâmplă asta înseamnă că există cel puțin o discuție cu China pe sub masă. UE joacă tare pentru că are ceva în mânecă și UE nu blufează. Nu e stilul de diplomație de tip Trump sau Putin. Eu personal cred că este China, Japonia, Coreea plus UE. Vom vedea.

– doar aceste două lucruri înseamnă că ne îndreptăm cu viteză spre un război comercial. Și asta înseamnă criză economică. Politicile lui Trump sunt absolut catastrofale pentru SUA. O să vedeți că Trump va ajunge să fie judecat pentru răul făcut SUA. În fiecare zi ies noi dovezi că oamenii din jurul lui sunt păcălicii Rusiei. Probabil că ați văzut știrea cu Hegseth.

Revenind la războaie militare:

– nu va fi nici o pace în Ucraina. Putin doar se joacă cu Trump. Tocmai a început conscripția a încă 160000 recruți. Nici gând de pace. Fabricile de armament ale Rusiei sunt la capacitate maximă. În Ucraina nu va fi pace prea curând din păcate. Pe de altă parte Ucraina are o mică surpriză pentru Rusia. Mai are nevoie de doar câteva luni și pot să pun pariu că Rusia nu va trece niciodată prin Ucraina.

– în Israel se discută pe la colțuri despre faptul că azi (ieri, n.r.) SUA și Israel trebuiau să atace Iranul. Cică operațiunea a fost oprită de China care a mutat flota militară de război în poziții ofensive în zona Taiwanului. Deci e un fel de șah. Ataci Iran, atacăm Taiwan. Eu cred că China blufează, dar nu se știe. Oricum îi țin în șah pe americani. Să vedem noaptea asta și zilele următoare.

Știrile astea au devenit banale. Poate nici nu le-ați văzut prin presa pe la noi. Altă dată țineau prim planul 2 săptămâni. Asta arată cât de mult s-a schimbat lumea noastră și cât de aproape suntem de un conflict major.”

