144 de elevi, repartizați la liceu în etapa a doua. Cinci absolvenți cu medii peste 8,00 în iulie au prins locuri abia acum

Au fost publicate rezultatele celei de-a doua etape a repartizării în învățământul liceal pentru anul școlar 2025-2026. Potrivit listei făcute publice de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași, în această etapă au fost repartizați 144 de elevi.

Reamintim că, după prima etapă a repartizării computerizate pentru admiterea la liceu, în județul Iași au rămas nerepartizați 142 de absolvenți de clasa a VIII-a. Printre aceștia s-au numărat și elevi cu medii peste 8,00, care ar fi putut intra la unități de învățământ precum Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului, Colegiul Economic Administrativ sau Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, dar care au ratat intrarea la liceu în prima etapă.

Un exemplu este cel al unui elev de la Școala Gimnazială „Ion Ghica” din Iași, care a încheiat gimnaziul cu media generală 9,60. La Evaluarea Națională a obținut nota 8,55 la Limba română și 8,25 la Matematică, media finală fiind 8,40. Acum, în urma celei de-a doua etape, a fost repartizat la Colegiul Economic Administrativ, la profilul Servicii.

De asemenea, un elev de la Școala Gimnazială „Cristea Caraman” din Cogealeac, județul Constanța, a fost admis cu media 8,22 la Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului, la specializarea Matematică-Informatică.

Rezultatele pot fi verificate AICI.

