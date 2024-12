15 cunoscuți antreprenori români, poziție tranșantă transmisă public înaintea alegerilor de duminică. Mesaj de la Iași: „Drumul este cel european și nu altul”

„Situaţia de astăzi, în care suntem atât de dezbinaţi, nu este sănătoasă. Divizarea «noi – ei» trebuie ajustată prin respect și creşterea nivelului de trai. Am beneficiat de cea mai bună perioadă din istoria țării și va trebui să menținem această direcţie”, este mesajul Ziarului Financiar, cel care a înițiat acest demers cu oamenii de afaceri. Concret, cinsprezece antreprenori români au răspuns acestei provocări lansate de Ziarul Financiar. reațiile, care de care mai diverse, concordă însă într-un sens previzibil: „Drumul este cel european și nu altul”.

DRAGOȘ PETRESCU, cel mai cunoscut antreprenor român din zona de restaurante, fondator al CityGrill/Carul cu bere

„Am muncit mai bine de 30 de ani din greu pentru a construi un mediu privat în România, curat și cât de cât predictibil. Angajăm astăzi peste 5000 de români pe care îi respect și le mulțumesc. Nu am fi reușit fără a respecta valorile europene și îmi doresc să nu mergem înapoi acolo de unde am plecat. În al doilea rând, am primit de la români un mesaj clar că așa nu mai merge. Este o oportunitate ca și clasa politică să se reformeze. Săs e schimbe. Asta NU înseamnă austeritate, ci gospodărire. Adică să ne întindem cât ne este plapupa. Să nu mai considere politicienii că se pot comporta oricumși că pot cheltui oticât având la dispoziție creșteri de taxe sau împrumuturi. Avem nevoie de un gospodar responsabil în fruntea guvernului”