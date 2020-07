16 români au murit anul acesta în accidente produse de mașinile cu volan pe dreapta

Politia atrage atentia ca, in prima jumatate a acestui an, masinile cu volan pe dreapta au fost implicate in 25 de accidente rutiere, pe drumurile din Romania. 96% dintre aceste evenimente s-au produs din vina soferilor, iar in urma acestora 16 persoane au murit si alte 24 au fost grav ranite.

"Acest tip de autovehicul asigura o vizibilitate redusa in cazul depasirilor, soferul trebuind sa patrunda pe contrasens mai mult decat ar fi nevoie in cazul autovehiculelor cu volanul pe partea stanga.

De cele mai multe ori, accidentele rutiere in care sunt implicate autovehicule cu postul de conducere pe partea dreapta sunt produse din vina soferilor acestora, pe fondul unei depasiri neregulamentare.

Acest tip de autovehicul asigura o vizibilitate redusa fata de traficul din sens opus, motiv pentru care conducatorul auto, pentru a depasi sau a efectua o alta manevra prin care isi schimba directia de deplasare, este nevoit sa patrunda pe celalalt sens de deplasare, mai mult decat ar fi nevoie ca in cazul autovehiculelor cu postul de conducere pe partea stanga", a transmis politia intr-un comunicat de presa.

