17 ani jumătate de puşcărie pentru „monstrul” din Răducăneni

Tetea o cunoştea pe M.C. din Răducăneni, de ani buni. Bătrâna locuia singură. Avea o fată în sat şi o nepoată plecată în Franţa. Bărbatul o mai ajuta din când în când pe bătrână la treburile gospodăreşti.

Femeia nu l-a mai primit în ogradă din 2014, când Tetea o agresase sexual pe fiica victimei, ea însăşi ajunsă la o vârstă respectabilă. Pe 29 august anul trecut, M.C. a mers la fiica sa de 71 de ani, care avea probleme de sănătate, pentru a-i duce de mâncare şi a vedea ce mai face.

În aceeaşi zi, Tetea tăiase lemnele unui sătean, apoi plecase la pădure, cu un altul. Se întorsese beat şi nervos. A dormit câteva ore, iar la ora 20 a anunţat că pleacă să-şi cumpere ţigări.

Aproape o oră mai târziu, camerele de luat vederi de pe traseul DN 28 l-au înregistrat pe când se foia prin preajma casei lui M.C. A sărit peste poartă şi i-a intrat în curte. Apoi a forţat uşa de la intrare, răsturnând şi scaunul pus pentru asigurarea uşii. A ajuns în dormitor, unde bătrâna tocmai se ridicase din pat, sprijinită în baston, trezită de zgomot.

Bătrâna l-a recunoscut pe Tetea şi l-a întrebat ce caută în casa ei. Bărbatul i-a cerut bani. M.C. l-a refuzat, cerându-i să plece. Ca răspuns, Tetea a împins-o, apoi a lovit-o cu piciorul în faţă. pe urmă a răscolit casa, în căutare de bani.

Nu a reuşit să deschidă însă uşa altei camere, încuiată cu cheia. Trecând pe lângă M.C. şi observând că bătrâna încă mişca, a sugrumat-o şi a plecat. La ora 23, ajunsese acasă, unde s-a culcat liniştit.

Bătrâna a fost descoperită a doua zi dimineaţă de fiica sa, alarmată că mama nu-i mai răspunde la telefon. Identificat cu ajutorul câinelui de urmă, Tetea a fost reţinut în aceeaşi zi, fiind prins pe raza satului Tomeşti, în stare de ebrietate.

Purta aceeaşi şapcă şi aceiaşi pantofi ca în noaptea crimei, plini cu pete de sânge. Fiica lui M.C. nu a mai apucat nici să-i facă mamei sale pomenirea de 40 de zile. A murit la rându-i, pe 3 octombrie. În faţa anchetatorilor, Tetea a dat declaraţii contradictorii pentru a explica urmele de sânge.

Întâi a afirmat că a cules prune din curtea victimei, iar aceasta ar fi încercat să-l lovească cu o furcă. Ar fi lovit-o, de unde şi urmele de sânge. M.C. nu ar fi păţit însă nimic. Ar fi intrat singură în casă, iar Tetea ar fi plecat. Apoi, bărbatul a recunoscut că a intrat în casa femeii pentru a-i cere bani şi că ar fi lovit-o, după ce bătrâna l-ar fi lovit cu bastonul.

Ar fi fugit speriat când a vâzut sângele. În final, a recunoscut că ar fi strâns-o de gât, afirmând însă că victima încă mişca atunci când i-a părăsit locuinţa.

„După ce am lovit-o cu piciorul şi ea a rămas pe jos, am căutat prin casă. După ce am umblat prin casă, prin dulapuri şi sertare şi am încercat să deschid uşa de la cameră, m-am întors la ea. Respira atunci şi eu am strâns-o de gât. Precizez că şi atunci când am plecat dădea din picioare”, a povestit bărbatul. Afirmaţiile acestuia au fost contrazise însă de probele existente la dosar şi de expertiza medico-legală.

Magistraţii Tribunalului l-au condamnat pe Marius Tetea pentru omor calificat şi tentativă de tâlhărie calificată, la un total de 17 ani şi 7 luni de închisoare.

Nu au fost stabilite daune civile, întrucât nepoata victimei a renunţat în timpul procesului la acest drept. În schimb, Tetea va trebui să plătească 24.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Sentinţa mai poate fi contestată în faţa Curţii de Apel.