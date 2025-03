Un reputat sociolog, despre sondajele-fantomă din această perioadă: „Unele entități mint grosolan”. Cine are cele mai mari șanse pentru turul II

Remus Ioan Ștefureac, directorul INSCOP, institutul de sondare a opiniei publice considerat în ultima perioadă cel mai credibil la nivel național, atrage atenția că prea multe astfel de entități de sondare au devenit doar niște apendice ale echipelor de campanie, sondajele acestora fiind afectate de acest statut al lor.

Și un alt reputat sociolog, Sebastian Lăzăroiu, fost director al CURS în perioada în care acest institut era unul din cele mai credibile, ne atrage atenția să fim rezervați. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, în care el distribuie postarea lui Remus Ioan Ștefurean, Lăzăroiu spune:

Postarea lui Ștefureac vine după numai o zi de la publicarea unui sondaj CURS, institut considerat prea apropiat de PNL, în care entitatea ce a comandat sondajul nu era menționată, și în care Crin Antonescu era cotat pe locul II în cursa pentru Președinție, după George Simion, Nicușor Dan fiind pe locul III.

Iată postarea lui Remus Ștefureac (foto):

«Conduc de vreo 14 ani o companie de sondare a opiniei publice cu rezultate foarte bune de-a lungul timpului și chiar nu înțeleg obstinația cu care unele entități mint atât de grosolan atunci când publică măsurători sociologice pe teme electorale, mai ales ca scadenta vine repede, peste vreo 6 săptămâni când vom avea alegeri.

Din păcate, prea multe astfel de entități au devenit doar niște apendice ale echipelor de campanie.

Și, din păcate, tot la fel de des, astfel de advertoriale electorale sunt preluate cu nesaț, digerate, comentate, de parcă in urmă cu câteva săptămâni nu am fi avut aceeași actori care circulau aceeași maculatură socio-electorala in care, cu doar 3 zile inainte de alegeri unii canddiati erau prezentați drept zmei, probabil ei înșiși induși în eroare de magicienii cifrelor, desi in realitate erau doar muritori politici, la fel care orice om politic din lumea democratică largă.

Dincolo de basmele cu grafice, realitatea momentului, care se poate însă schimba in orice moment, este aceea ca marile partide nu prea mai au tracțiune, iar competiția pentru ocuparea celui de-al doilea loc din finală s-ar putea da între doi candidați independenți.»