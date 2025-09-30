18 firme de construcții și instalații, prinse în cursa pentru contractul de construire a unei creșe în comuna Scobinți

Nu mai puțin de 18 firme participă la procedura de atribuirea contractului de construire a primei creșe din comuna Scobinți. Compania Națională de Investiții este cea care a lansat licitația pentru proiectarea și construirea unei creșe mici – cu o capacitate de 40 de copii (patru grupe).

În cursa pentru obținerea contractului cu o valoare estimată de 10,5 milioane de lei au fost depuse patru oferte. Una este din partea firmei Audiotech Multimedia Group SRL din București, iar celelalte trei sunt asocieri conduse de MBX Busienss Struct SRL din Ilva Mică (Bistrița-Năsăud), de ADG Bio Edilizia SRL (Suceava), respectiv de Iasicon SA (cu încă șase societăți în asociere).

Până la jumătatea lunii octombrie, ofertele sunt evaluate după componenta financiară (40 la sută din punctaj), după durata extinsă de garanție cu doi ani – cinci ani în total (36 la sută) – și după experiența personalului (24 la sută).

Construirea creșei este începută deja, dar primul constructor desemnat de CNI a intrat în insolvență, ne-a spus primarul comunei, Gheorghe Hrițcu. Contractul propriu-zis va avea 13 luni – o lună și jumătate pentru proiectare și 11 luni și jumătate pentru construire – urmate de perioada de garanție. Creșa va funcționa în Fetești, unul dintre cele cinci sate ale comunei care numără 6.500 de locuitori.

