SRI: România, țintă a unui plan de sabotaj rusesc. Doi ucraineni care au intrat în ţară dinspre Polonia intenţionau să incendieze un sediu al unei companii din București

Serviciul Român de Informaţii anunţă, marţi, că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României. Doi ucraineni care au intrat în ţară dinspre Polonia şi care erau sub coordonarea directă a unor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse intenţionau să incendieze un sediu al companiei NOVA POST din Bucureşti. În apropiere au fpst găsite dispozitive explozive artizanale, potrivit News.ro.

Serviciul Român de Informaţii anunţă, marţi, că, în cooperare cu parteneri naţionali şi internaţionali, a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României

„Serviciul Român de Informaţii, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum şi cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operaţiuni de sabotaj pe teritoriul naţional, cu implicarea a doi cetăţeni ucraineni, aflaţi sub coordonarea directă a unor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul Bucureşti”, anunţă, marţi, SRI, într-un comunicat de presă.

Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat şi monitorizat doi cetăţeni ucraineni care:

au accesat teritoriul naţional dinspre Polonia spre Bucureşti;

au depus la sediul NOVA POST din Bucureşti două colete care conţineau dispozitive incendiare cu iniţiere de la distanţă, confecţionate artizanal, disimulate în căşti audio şi piese auto, respectiv componente de monitorizare a locaţiei prin GPS.

„Angrenarea echipelor proprii şi a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora şi prevenirea iniţierii intenţionate sau accidentale a dispozitivelor. În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile poliţieneşti şi cele cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale din ţara noastră, derulează investigaţii, inclusiv în format partenerial, privind acţiunile celor doi cetăţeni ucraineni”, a mai transmis SRI.

Potrivit instituţiei, expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanţe incendiare (termit şi nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea iniţierii lor de la distanţă, respectiv adoptarea de către cei doi cetăţeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecţie specifice serviciilor de informaţii.

„Datele obţinute confirmă afilierea celor doi cetăţeni ucraineni la o reţea extinsă de sabotori vizând ţări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acţiunile acestora se încadrează în acelaşi tipar operaţional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană. Acţiunile specifice întreprinse de SRI, precum şi măsurile dispuse cu autorităţile române şi partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul naţional”, a mai transmis instituţia citată.

Ce spune Polonia

„Informaţiile preliminare indică faptul că au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia şi România către Ucraina”, a declarat presei Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale din Polonia. „Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reţinut aici, în Polonia, lângă Varşovia. Colegii săi, care călătoreau spre România, au fost reţinuţi de serviciile speciale româneşti la Bucureşti”, a precizat oficialul polonez.

Procuratura Naţională Poloneză a declarat că transporturile de colete au fost interceptate de România înainte de a provoca vreun prejudiciu. Procuratura a declarat că transporturile urmau să ia foc spontan sau să explodeze în timpul transportului, iar scopul acţiunilor planificate era de a intimida populaţia şi de a destabiliza ţările Uniunii Europene care susţin Ucraina.

Dobrzynski a mai spus că, în ultimele luni, Agenţia de Securitate Internă din Polonia a reţinut în total de 55 de persoane care au acţionat în detrimentul Poloniei şi în numele serviciilor secrete ruse.

