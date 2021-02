19.000 euro/lună venituri pentru Streinu-Cercel în 2020

Adrian Streinu-Cercel a condus institutul Matei Balș timp de 23 de ani până la finalul anului trecut. El a fost ales senator PSD de București.

Veniturile lui Adrian Streinu-Cercel au explodat. În numai un an el și-a mai adăugat la venituri, în medie, suma de 10.000 euro lunar.

În anul 2020, Streinu-Cercel a încasat:

- 161.270 de lei de la Institutul Matei Balș

- 167.408 lei, profesor Universitatea de medicină București

- 100.844 lei, contracte, drepturi proprietate individual

- 670.860 de lei, contracte PFI.

Notiunea de Persoana Fizica Independenta (PFI) nu este definita clar in legislatie. Acest termen se refera in principal la profesiile liberale, adica la acele profesii ce pot fi desfasurate in mod independent, in conditiile legii.