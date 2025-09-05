MICA PUBLICITATE
Local

190 de pasageri au pierdut azi-dimineață zborul Iași-Paris. De ce a fost anulată cursa

De Radu MEȘNIȚĂ
vineri, 05 septembrie 2025, 10:14
1 MIN
Cursa Wizz Air de astăzi dimineață spre Paris nu a mai decolat de pe Aeroportul Iași. Pasagerii erau deja la îmbarcare, ne-a anunțat unul dintre ei, care avea bilet pentru acest zbor.

El susține că reprezentanții companiei nu au oferit pasagerilor rămași pe Aeroport nicio variantă. Motivul anulării zborului a fost o defecțiune tehnică, informație confirmată și de reprezentanții aerogării. Încă nu e clar ce s-a întâmplat cu cei 190 de pasageri, care s-au trezit cu planurile date peste cap. Unii, între care și ieșeanul care ne-a anunțat despre pierderea zborului, au recurs la achiziția altor bilete de la alte companii, la prețuri uriașe de ultimă oră. El se întreabă însă dacă Wizz are aeronave de schimb în asemenea situații.

Am solicitat un punct de vedere din partea operatorului aerian low-cost în privința situației celor 190 de pasageri și a aeronavei rămase la sol. Vom reveni imediat ce îl vom primi.

Etichete: Paris, wizz air

