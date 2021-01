2 ani şi 8 luni de puşcărie pentru că a condus beat o zi întreagă

Şoferul a recunoscut că băuse toată ziua, afirmând că era supărat din cauza decesului tatălui său, cu trei zile înainte. A doua oară a fost prins băut la volan tot noaptea, dar în satul său de domiciliu. A recunoscut că băuse acasă aproximativ 2,5 litri de vin. Pe urmă, mersese cu maşina la un prieten, cu care s-a dus la un magazin situat la 1,5 km distanţă, de unde au cumpărat câte o doză de bere. Au băut berea pe parcursul drumului spre locuinţa mamei lui Pintilie, situată la 2,5 km distanţă de magazin.

La mama sa, a mai băut 50 ml de rachiu, după care s-a îndreptat spre domiciliu, fiind însă oprit în drum de poliţie. Pentru fiecare dintre cele patru fapte comise, două de conducere fără permis şi două de conducere sub influenţa alcoolului, inculpatul a fost condamnat la câte 8 luni de închisoare. Conform legii, a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru o faptă, la care s-a adăugat o treime din pedepsele aferente celorlalte, rezultând un total de un an şi patru luni. Încă un an şi patru luni i-au fost adăugate dintr-o pedeapsă anterioară cu suspendare. În final, judecătorii au decis ca Pintilie să fie închis pe o perioadă de 2 ani şi 8 luni.