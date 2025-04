„2 kilometri de rușine națională – Manifest pentru normalitate.” Un psihoterapeut din Iași a răbufnit, după ce a stat la coadă la Podu Iloaiei

Psihoterapeutul Ana-Maria Ambrosă a postat un impresionant mesaj pe pagina sa de socializare, după ce a stat la coadă, cu mașina, în drum spre Iași.

Iată postarea sa manifest:

„2 kilometri de rușine națională – Manifest pentru normalitate

Am fost acolo și în ziua de Paște, cu mașina plină, cu sacoșele în spate, cu familia și cu inima pătrunsă de dor. Am vrut doar să-mi văd părinții care locuiesc în județul Neamț. Și am stat, am stat în coloană, între Lețcani și Podu Iloaiei, mai mult decât mi-a luat să traversez două județe.