22-23 octombrie, noaptea care i-a îngrozit pe ieșeni. Ce grozăvii se petreceau la Iași acum exact 100 de ani?

În urmă cu 100 de ani, Iașul a trecut printr-o noapte care i-a speriat pe locuitori: flăcări uriașe în Gara Mare, vagoane mistuite de foc și pompieri care luptau cu pălălaia întețită de vânt. Dar ziua a adus vestea care a făcut inimile ieșenilor să bată mai liniștit: un „fir telefonic de bronz, direct Iași–București”, urma să lege orașul de Capitală și să permită convorbiri rapide, la orice oră, un lux tehnologic pentru vremurile acelea.

Am răsfoit, în Ziarele Arcanum, publicațiile de acum un secol pentru a aflat care erau în Iași știrile fierbinți ale zilei de 23 octombrie.

În urmă cu exact o sută de ani, noaptea de 22–23 octombrie a fost una care i-a îngrozit pe ieșeni. În special pe cei care locuiau în zona Gării. Potrivit ziarului Lumea, „Eri noapte, pe la orele 2, sergentul din str. Bădărău, a zărit un fum puternic, urmat de flăcări mari ce veneau de la niște vagoane, situate pe o linie moartă, din apropierea regiei. Sergentul a dat alarma. Toate posturile de pompieri au sosit la fața locului. Se aprinsese un vagon defect ce se afla pe linie. Vântul fiind puternic, flăcările au cuprins unul după altul alte 5 vagoane, aflate la o mică distanță, pe aceeași linie. Toate sforțările pompierilor, pentru a localiza incendiul, au fost zadarnice. Vagoanele au fost complect distruse”.

Zorii zilei aveau să aducă însă și vești bune: „un fir telefonic de bronz, direct Iași–București”, promitea să ofere în curând posibilitatea publicului din Iași „de a convorbi cu Capitala, la oricé oră din zi sau noapte”.

Un fir telefonic de bronz, direct Iași–București

Aflăm că Direcțiunea generală a Poștelor, Telegrafelor și Telefoanelor, în urma intervenției d.l inspector Moțoc, a aprobat proectul înființării unui fir telefonic direct Iași–București.

Lucrările vor începe în cursul săptămânei viitoare.

Inaugurarea noului fir va avea loc înainte de începerea primăverii.

Noul fir, care va fi de bronz, va constitui pentru eșeni o foarte apreciabilă înlesnire.

Publicul din Iași, va avea posibilitatea, datorită acestui fir direct, de a convorbi cu Capitala, la ori-cé oră din zi sau noapte”.

Între timp, în Păcurari, preoții anunțau data când urma să se resfințească Biserica Sfânta Treime, restaurată cu binecuvântarea I.P.S.S. Mitropolit Pimen al Moldovei.

Într-un alt colț de oraș, în „Strada ALBINETI No. 37 (prin str. Sărăriei)”, „Celebrul” Prezicător Săvescu oferea consultații, inclusiv prin corespondență, și promitea „la săraci reducere și la studenți”.

„Celebrul” Prezicător Săvescu

Strada ALBINETI No. 37 (prin str. Sărăriei) Singurul care prezice în Țară și alte țări prin corespondență orice dorințe. Prin invenția sa în calculul „CIFRELOR” prezice, precis și serios orice afaceri serioase la persoane serioase, descoperă mistere sufletești din viață și dă toate lămuririle necesare pentru orice interes, sufletește, familiar, boale orice fel, comerciale, furturi, atât cât e posibil desigur.

Dă lecții de sugestiune și magnetismul – pentru boale de nervi, cap și deprinderi rele anemie etc.

Față cu timpul, nu faceți nimic, nu vă căsătoriți, nu plecați la drum până nu vă consultați, să nu greșiți, prezice orice chestii politice pentru alegeri sau alte interese de Partid. Discreție sigură. La săraci reducere și la studenți.

Consult. 9-12 și 2 jum. – 7”

Ziarul Universul (nr. 245 din 23.10.1925) începea rubrica „Știri din Iași” cu o NENOROCIRE. „În satul Șipote, fata Maria Iordache, pe când se afla la prins pește pe apa Meletinului, a căzut, înecându-se”.

Aceeași publicație scria că „în satul Prisicani a fost arestat săteanul Alex. Stanciu, care în timpul nopții s’a refugiat într’un cort al reg. 7 călărași, care se afla cantonat în acel sat și a furat mantalele mai multor soldați.

Odată cu acesta, a mai fost arestat și un frate al lui, Ion Stanciu, care a sărit asupra jandarmului ce făcea percheziția. Ambii au fost înaintați parchetului”.

Finalul rubricii se referă și la activitatea prefectului de acum un secol al județului Iași. „INSPECȚIE – D. prefect Fântânaru s’a înapoiat din Basarabia, unde a inspectat comunele din jud. Bălți, cari conform nouei legi administrative vor fi încorporate județului Iași”.

Ziua de 23 octombrie 1925 a adus pentru ieșeni o combinație de evenimente dramatice și vești încurajatoare. În timp ce incendiul de la Gara Mare lăsase în urmă vagoane mistuite și intervenția pompierilor, aprobarea firului telefonic direct Iași–București promitea o îmbunătățire a comunicațiilor și o legătură mai rapidă cu Capitala.

Între incidentele locale, restabilirea unor biserici și activitatea autorităților, orașul continua să se dezvolte, iar locuitorii să își desfășoare viața cotidiană, purtând cu ei atât amintirea nopții de foc, cât și perspectiva progresului tehnologic.

