24 de vietnamezi internați cu COVID la Iași. „Betoanele nu se pot turna prin telemuncă“

Irinel Tofan, Conest S.A.: „Betoanele nu se pot turna prin telemuncă“

Alţi 17 muncitori vietnamezi de la firma Conest S.A. au fost depistaţi cu infecţia cu noul coronavirus. Aceştia au fost diagnosticaţi cu COVID 19 , după testarea periodică din interiorul firmei. Totul s-a întâmplat, după ce, pe 19 septembrie, 21 din cei 52 de angajaţi vietnamezi au ieşit pozitivi la teste.

„Am luat atunci măsurile indicate de autorităţi, măsuri pe care le-am făcut publice atunci. Ne aşteptăm să apară şi alte cazuri dar am ţinut permanent legătura cu medicii şi am efectuat testări periodice. Ieri, au venit rezultatele testelor pentru 28 de muncitori vietnamezi. 17 din cei 28 retestaţi au ieşit pozitiv. 11 sunt în continuare izolaţi. S-au luat toate măsurile prevăzute de legislaţia sanitară. Noi păstrăm permanent legătura cu muncitorii vietnamezi internaţi prin intermediul managerului lor, cunoscător de limbă engleză. Trimitem periodic, la recomandarea medicilor, pachete cu mâncare, ne îngrijim să aibă cele mai bune condiţii şi să revină sănătoşi în activitate. Betoanele nu se pot turna prin telemuncă“, a declarat Irinel Tofan, directorul general al Conest S.A.

Vi Vi Tuan, şeful muncitorilor vietnamezi: „Starea colegilor mei este una bună“

La firmă au fost angajaţi recent 52 de muncitori din Vietnam, ţară care are o rată foarte mică de infecţie cu noul coronavirus, raportat la numărul de locuitori. La început, oamenilor le-a fost puţin frică să meargă la spital, dar după s-au simţit din ce în ce main siguranţă.

„Acum, nu sunt îngrijoraţi. Conest a avut grijă de noi bine şi a acţionat cu rapiditate pentru situaţia sensibilă provocata de COVID-19. Suntem recunoscători pentru omenia cu care ne-aţi tratat şi ne trataţi. Starea colegilor mei vietnamezi, de sănătate şi de spirit, este una bună. Vorbesc cu familiile lor în fiecare zi, iar cei dragi lor nu mai sunt ingrijoraţi. Condiţiile spitalului sunt foarte bune, iar medicii şi asistentele au dat dovadă de profesionalism“, a spus Vi Vi Tuan, managerul echipei de muncitori vietnamezi.