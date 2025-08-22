25.218.773 de euro: pierderile anului 2024 la Iași. TOP 5 companii care au încheiat pe minus. Ce înseamnă asta pentru oraș?

– 25.218.773 de euro. Atât însumează pierderile „de top” înregistrate de cinci companii din Iași. Top 5 firme după pierderile înregistrate în 2024 a fost realizat de Ziarul de Iași pe baza datelor publice disponibile pe platformele listafirme.ro și lege6.ro. Dincolo de cifre se află afaceri din domenii precum producție, IT sau construcții, mii de angajați ale căror locuri de muncă sunt puse sub presiune și industrii întregi care resimt dificultățile unui an complicat.

Pierderile cumulate a celor mai mari cinci „pierzători” ai economiei ieșene în 2024 au reprezentat putin peste 10% din cifra de afaceri a acestora. Concret, la un volum total de venituri de peste 1,2 miliarde lei, pierderile totale ale celor cinci firme analizate au fost de peste 126 milioane de lei.

Locul 1 în topul pierderilor în județul Iași i-a revenit fabricii Arcelormittal Tubular Products Iași SA. Compania, parte dintr-un grup global, este un nume vechi în industria locală. Arcelormittal Tubular Products Iași are ca obiect principal de activitate „producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel”. Anul trecut, în 2024, bilanțul a arătat o pierdere de 66.493.855 lei. Tot atunci, numărul angajaților s-a redus la 170 (-12% față de anul anterior). Împărțită la numprul salariaților, pierderea este de aproape 80.000 euro pe angajat.

La o cifră de afaceri de aproape 305 milioane lei, reculul pare de neexplicat pentru cei din exterior, dar pentru oamenii din interior înseamnă o realitate clară: mai puțină siguranță, planuri de investiții puse pe pauză și teamă că anii următori ar putea fi la fel de dificili. Deocamdată, pierderea pe angajat a fost de aproape 80.000 de euro.

Locul 2 în topul pierderilor e ocupat de Amazon Development Center SRL, care la rubrica profit a trebuit să înscrie pentru anul 2024 o cifră de milioane, cu minus (-29.565.565 lei). Veniturile companiei trec de 802 milioane de lei, iar trendul arată chiar o reducere a pierderilor față de anul anterior (+44%). Pierderea pe angajat, de 1.727 euro înregistrată de Amazon, e cea mai mică dintre cele cinci firme din top.

Dar la Iași, unde IT-ul este un motor economic, orice recul contează. Un an cu pierderi ridică întrebări despre sustenabilitate și ajustarea strategiilor multinaționalelor la nivel local.

Locul 3 este ocupat de Inamstro SRL, firmă din construcții deținută de Serghei Panfili, un om de afaceri din Republica Moldova. Compania are ca obiect principal de activitate „lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” și, potrivit paginii web a companiei, desfășoară proiecte de construcții în Iași, Brașov și București.

Firma a înregistrat în 2024 o pierdere de 12.057.590 de lei, în scădere cu 373% față de anul anterior. Cu 134 de angajați, pierderea medie per angajat este semnificativă (circa 18.000 euro). Într-un an în care sectorul imobiliar a oscilat între entuziasm și blocaje, impactul financiar se reflectă direct: șantiere întârziate, salarii tensionate și subcontractori afectați. Iașul, oraș în plină dezvoltare urbană, resimte fiecare sincopă în acest domeniu.

Locul 4 i-a revenit companiei Centric IT Solutions Romania SRL, care a raportat pierderi de 11.970.441 de lei, cu o dinamică negativă de -185%. Compania a avut anul trecut un număr mediu de 368 de angajați și o cifră de afaceri de 130.876.531 de lei. În acest caz, tabloul este mai echilibrat: pierderea pe angajat a fost mai mică (echivalentul a circa 6.5000 euro), iar problema pare să fie mai mult una de ajustare a strategiei, decât de blocaje severe.

Locul 5 în topul pierderilor a fost adjudecat de Studio Casa Consult SRL, cu un minus de 6.006.415 de lei. Firma imobiliarului Cristinel Niculiță operează în domeniul „Dezvoltare (promovare) imobiliară” și avea anul trecut 12 angajați. Studio Casa Conslut este, deci, compania cu cea mai mare pierdere pe angajat din acest top (-100.000 euro/angajat).

2024 a fost un an de cumpănă pentru sectorul imobiliar, iar Studio Casa a resimțit din plin reculul pieței. În domeniul imobiliarelor, unde fiecare proiect depinde de vânzarea câtorva zeci de apartamente, astfel de pierderi pot decide soarta întregului business.

De altfel, compania lui Cristinel Niculiță a raportat și un minus de 10 milioane lei la capitaluri proprii. Ce înseamnă asta? Când capitalurile proprii sunt negative, înseamnă că datoriile unei firme sunt mai mari decât activele pe care le deține. Cu alte cuvinte, compania „datorează mai mult decât are”.

Situația apare atunci când pierderile cumulate și datoriile depășesc valoarea capitalului social, a rezervelor și a profitului reinvestit. Practic, bilanțul arată că firma consumă mai multe resurse decât generează și nu mai are o „plasă de siguranță” financiară. Capitalurile proprii negative semnalează dificultăți financiare sau chiar insolvență, iar dacă situația persistă, firma afectată ar putea intra în faliment. Pentru antreprenotul Cristinel Niculiță 2024 a dost al doilea an în care a raportat capitaluri proprii negative, după ce în 2023 valoarea acestora fusese de -4.140.351.

Studio Casa Consult nu e singura companie din Top 5 firme din județul Iași cu cele mai mari pierderi în 2024 ale cărei capitaluri proprii au fost negative anul trecut. Cealaltă companie din construcții, Inamstro SRL, a completat în bilanțul său financiar la această rubrică suma de -6.554.177.

Anul 2024 a demonstrat că, în ciuda dimensiunii și tradiției unor companii ieșene, pierderile financiare pot afecta semnificativ economia locală. De la reduceri de personal și întârzieri în proiecte, până la riscuri legate de capitaluri proprii negative, aceste cifre reflectă tensiunile reale din industriile cheie ale județului și subliniază provocările cu care se confruntă mediul de afaceri la Iași.

