250 de lei pentru a-l vedea pe Ronaldinho driblând în Copou. „Și dacă face clătite, cred că umple stadionul”

Primăria Municipiului Iași a găzduit joi o conferință de presă în care s-au oferit detalii despre evenimentul „Football World – Ronaldinho & Friends”, care va avea loc pe 29 noiembrie, de la ora 16:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, în organizarea D.M. Global Way.

La conferința legată de partida demonstrativă în care vor juca Ronaldinho și alte nume mari ale fotbalului mondial au participat: Mihai Chirica – primarul Municipiului Iași; Massimo Domanico – președinte D.M. Global Way; Loredana Marigliano – vicepreședinte D.M. Global Way; Flavio Assi – ofițer de presă D.M. Global Way; Simone Peretti, Ferdinando Cipullo și Manuel Onofrei – organizatori eveniment.

Gafe impardonabile la Primăria Iași

Presărată cu multe gafe impardonabile, generate de traducere sau declarații, Cipullo spunând, de pildă, că nu a auzit de Popescu sau Pancu de la Iași, întâlnirea a adus câteva informații noi față de cele comunicate inițial. Astfel, conform lui Cipullo, „biletul de intrare nu va depăși 250 de lei”, iar din lunga listă cu vedete internaționale prezentată că va veni în Copou s-a anunțat că au confirmat deja prezența Seedorf, Rafinha și Kluivert.

Peretti și-a exprimat încrederea că latura de business va fi o reușită.

Pancu ar putea juca în Copou

În ceea ce privește numele jucătorilor români care vor alcătui formația ce se va confrunta cu cea a lui Ronaldinho și a prietenilor lui, organizatorii nu au anunțat vreun nume cert. Onofrei a precizat că cel mai valoros produs din istoria fotbalului ieșean, Daniel Pancu, a spus că va veni la meci dacă nu va semna un contract de antrenor până atunci. Totodată, s-au dat asigurări că sunt discuții avansate cu alți foști mari internaționali tricolori, prezența acestora la Iași urmând a fi anunțată după semnarea contractelor.

Chirica suspină după Poli și e plastic: „Și dacă Ronaldihno face clătite, cred că umple stadionul”

Chirica și-a exprimat satisfacția că Ronaldinho va veni la Iași și crede că stadionul va fi plin: „Ronaldinho umple stadionul și dacă dă autografe sau face clătite! Sper ca vremea să ne ajute, iar dezamăgirile noastre continue legate de Poli să mai fie uitate într-un eveniment în care vom lua lumină de la nume mari”. Primarul a mai spus că speră ca la meci să fie invitat și un junior al Politehnicii, care să schimbe pase cu Ronaldinho, și câteva jucătoare de la echipa feminină a clubului din Copou.

