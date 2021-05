3,25 milioane lei pentru Poli

În numerele trecute ale Ziarului de Iaşi, v-am informat că în laboratoarele primarului Iaşului, Mihai Chirica, se pregăteşte alocarea a trei milioane lei către Politehnica Iaşi în şedinţa de vineri a Consiliului Local Iaşi. Confirmarea a venit ieri, când a apărut un proiect de hotărâre care ar genera virarea către Poli a sumei de 3 257 200 lei la întâlnirea de vineri a consilierilor locali. Banii ar acoperi o parte a cheltuielilor făcute de club în intervalul 1 ianuarie – 12 aprilie. Ciudăţenia datei de 12 aprilie a fost explicată din Palatul Roznovanu prin aceea că Poli nu a mai actualizat un mai vechi proiect de finanţare, de pe parcursul sezonului. Asta deşi exista posibilitatea ca fondurile alocate să fie mai mari, pentru a acoperi tot campionatul. Conform unor consilieri locali ai puterii, proiectul nu va intra însă în discuţie decât dacă Poli va prezenta acte adiţionale prin care jucătorii renunţă la 50% din salariile pentru perioada martie - iunie. Şi aici sunt, însă, probleme. Deşi mulţi fotbalişti au spus că sunt dispuşi să renunţe la bani, nimeni de la club nu le-a trimis actele adiţionale necesare pentru a oficializa tăierile de bani.

Dacă lucrurile se vor rezolva însă în al doisprezecelea ceas şi actele adiţionale vor apărea, un alt pericol pentru alocarea de bani vine dinspre opoziţie. Cei opt consilieri USR PLUS şi cei cinci consilieri PSD ar putea să voteze contra proiectului deoarece nu s-a îndeplinit condiţia pusă de mult timp, reformarea Consiliului Director. “PSD a susţinut mereu fotbalul ieşean. Chiar şi în acest an, am depus numeroase amendamente la buget, care vor aduce beneficii consistente sportului local. Din păcate, cererea de bun simţ pe care am lansat-o de atâtea luni pentru finanţarea clubului, schimbarea Consiliului Director şi prezentarea unei strategii coerente, nu s-a rezolvat nici până azi. Rămânem la ideea că Politehnica nu merită să fie susţinută din bani publici în actuala formă de organizare. Conducerea clubului şi-a dovedit «competenţa» şi în ultimul an. Nu e normal ca banii ieşenilor să fie gestionaţi de oamenii care conduc acum Politehnica” a spus Bogdan Balanişcu, liderul consilierilor PSD.

Poziţia USR PLUS a fost exprimată de Răzvan Timofciuc: „Fotbalul ieşean are nevoie de un restart. Nu putem cu aceiaşi oameni care în ultimii ani au condus clubul şi l-au adus la retrogradare să ne aşteptăm că vor fi rezultate diferite. Nu ne putem aştepta că vor fi rezultate diferite cu aceleaşi practici intruzive şi de capturare a clubului, pentru a fi obţinute beneficii electorale de către primar. Fiecare leu dat pentru club în condiţiile în care nu se schimbă radical modul de management şi nu avem un plan clar, concret, pentru următorii ani reprezintă bani aruncaţi într-o gaură neagră. Să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să te aştepţi că vei avea rezultate diferite, mai ales când vorbim de banii publici, nu este un lucru înţelept”.

Dacă vor fi 13 voturi contra, pentru ca proiectul să treacă va fi nevoie ca toţi cei 14 consilieri care au votat bugetul Iaşului propus de Chirica (11 de la PNL, doi de la PMP şi unu de la USR PLUS) să fie prezenţi la şedinţa de vineri.Liga a II-a de fotbal, eşalon în care Poli are dreptul să joace în sezonul viitor, va începe pe 31 iulie.