30% mai multe decese în toamnă, la Iași: o treime de COVID, restul de alte boli

Creşte alarmant numărul de decese la Iaşi, în condiţiile în care cifra celor depistaţi cu infecţia cu SARS COV 2 şi care şi-au pierdut viaţa în ultima perioadă nu reprezintă în medie decât aproximativ 8% din total. Cauza este pandemia, dar nu ca o cauză directă provocatoare de pierderi, ci ca una indirectă. Proporţia celor decedaţi cu alte patologii este mult mai mare decât anterior.

În perioada septembrie – noiembrie 2020, la Iaşi au fost înregistrate 2.762 de decese, cu 635 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019. Sau, în procente, cu aproape 30% mai mult. Pe luni calendaristice, un grafic arată creşterea, în acelaşi timp, a numărului de decese în rândul pacienţilor COVID 19, dar şi a numărului total de decese înregistrate. Astfel, dacă în septembrie 2019 erau înregistrate 684 de decese, în aceeaşi lună a anului trecut erau 728. Dintre acestea 35 erau înregistrate ca morţi COVID.

În octombrie 2020, se observă o creştere mai mare a mortalităţii. De la 693 de decese înregistrate în 2019 la 914 în 2020. Ca mortalitate în rândul ieşenilor confirmaţi cu COVID 19, aceasta se ridica la 7,54% din numărul total de decese înregistrate anul trecut, în a doua lună de toamnă. Explozia a fost însă în noiembrie 2020, când 1.120 de ieşeni şi-au pierdut viaţa, faţă de 750 în 2019, perioadă nepandemică. Ca număr de decese COVID, în ultima lună de toamnă a anului trecut sunt 103 înregistrate, ceea ce reprezintă 9,1% din numărul total de decese. Numărul celor care au murit, dar şi care au fost confirmaţi cu SARS COV 2 a crescut şi în decembrie. 112 de pacienţi cu domiciliul în Iaşi şi diagnosticaţi cu infecţia cu noul coronavirus au murit în ultima lună din an. Însă statisticile referitoare la mortalitate în general, din punctul de vedere al datelor colectate şi procesate de Direcţia Judeţeană de Statistică, se opresc la luna noiembrie 2020. Din datele Direcţiei de Sănătate Publică se observă însă o creştere a deceselor COVID constantă faţă de lunile anterioare: de la 103 în noiembrie la 112 în decembrie.

Rezumând pentru cele trei luni de toamnă, creşterea numărulu de decese în 2020 a fost, în total, de 635. Dintre acestea, 207 au fost puse, în mod direct, pe seama coronavirusului. Adică, din creşterea din toamnă, o treime din cazuri au fost COVID.

Frica bolnavilor de a merge la spital

Cauza creşterii mortalităţii, din punctul de vedere al medicilor şi autorităţilor din domeniul este, fără îndoială, pandemia. Dar nu numai ca o cauză directă, în sensul infectării cu COVID 19. Numeroase voci din domeniul medical au atras atenţia asupra faptului că, în ultima perioadă, sunt tot mai multe cazuri care ajung în faza terminală a bolii la spital, pe motiv că, de teama intrării în sistemul medical unde riscă o infecţie cu Covid 19, amână prezenţa la medic până când, de multe ori, e prea târziu.

Ca urmare, şi numărul deceselor non-Covid creşte vertiginos. Medicii susţin însă că, un principal motiv, ar fi frica pacienţilor cu alte patologii de a se prezenta la spital. “Dacă vorbim despre numărul de decese din ultimul an, când ne-am aflat în pandemie, sigur că putem aprecia ca fiind o cifră record a deceselor. Fără îndoială, principala cauză este pandemia în sine. Sistemul nostru sanitar, aşa cum s-a văzut în toată această perioadă, a fost prea puţin pregătit petru a face faţă unor astfel de evenimente. Ceea ce a fost însă de apreciat a fost devotamentul corpului profesional, medicilor şi asistenţilor medicali care au salvat situaţia, au salvat un sistem sanitar şubred, care, cu toţii suntem de acord, ar trebui reformat. În toată această perioadă a existat un virus nou, despre care am ştiut foarte puţine lucruri şi despre care am învăţat pe parcursul pandemiei. Dacă este să vorbim de decesele legate strict de COVID 19, aici nu putem vorbi despre lipsa accesului la serviciile medicale. Pacienţii COVID 19 au avut întotdeauna prioritate la internări, tratament şi aşa mai departe. Referitor la celelalte patologii, dacă în primă instanţă a existat un acces mai scăzut la serviciile medicale din cauză că spitalele au fost direcţionate să reacţioneze la pandemie sau preponderent la pandemie, după ce am ieşit din starea de urgenţă, accesul spre spitale s-a relaxat şi în unităţile medicale au putut fi internaţi pacienţi. Sigur, există o reticenţă a oamenilor de a se adresa unităţilor medicale în această perioadă pe fondul fricii de a se contamina cu SARS CoV 2, acest lucru nemaiavând legătură cu faptul dacă spitalele sunt disponibile sau nu. Pur şi simplu se tem", a declarat Liviu Oprea, preşedintele Colegiului Medicilor Iaşi. (Silvia CRAUS)

Luni cu decese cum nu s-au mai văzut de la război încoace

Tudorel Andrei, preşedintele Institutului Naţional de Statistică a declarat, la începutul săptămânii, că în 2020 a avut loc o creştere explozivă a numărului de decese în raport cu 2019, excedentul fiind de peste 36.000. “În noiembrie şi decembrie s-au înregistrat unele dintre cele mai mari valori lunare de la al Doilea Război Mondial încoace", a declarat Tudorel Andrei. În acelaşi timp, conducerea INS a precizat că numărul naşterilor a depăşit cu puţin cifra de 16.000 în această perioadă. “Acesta este un factor foarte important care va duce în timp la diminuarea populaţiei rezidenţiale ale ţării", a adăugat Tudorel Andrei. Potrivit acestuia, creşterile cele mai mari ale cauzelor de deces sunt patologiile care ţin de aparatul respirator, decesele fiind duble în 2020 faţă de 2019.