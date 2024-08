300 de copii din Iași visează să aibă cui spune mamă și tată. Ce trebuie să știi dacă vrei să adopți? Cifre și potriviri surprinzătoare

În prezent, la finalul lunii iulie, Compartimentul de Adopții are în evidență 52 de persoane sau familii nou atestate, 60 de familii cu atestate mai vechi care au fost reevaluate pentru reactualizarea sau menținerea atestatului. Pe listele copiilor adoptabili se află 278 de copii care parcurg etape de potrivire inițială și/sau practică cu familii adoptive. De asemenea, 24 de copii au fost încredințați în vederea adopției, iar pentru alți 30 de copii procesul de adopție a fost finalizat, aceștia având acum părinți definitivi. În plus, 86 de copii sunt în monitorizare post-adopție.

Manuela Amarii, șeful Serviciului de Adopții din cadrul DGASPC Iași, spune că de la depunerea cererii până la obținerea atestatului de persoană sau familie adoptatoare, există o perioadă de maxim trei luni dedicată evaluării și pregătirii familiei potențial adoptatoare. În acest interval, familia trece printr-o evaluare psihologică și socială, pregătindu-se pentru asumarea conștientă a rolului de părinte. La finalul acestei etape, se eliberează atestatul de persoană sau familie adoptatoare, care conferă dreptul de a adopta la nivel național. Aceasta spune că, după obținerea atestatului, familia intră în procesul de potrivire practică cu un copil adoptabil. Acest proces poate fi finalizat în maxim șase luni de la obținerea atestatului, deși în unele cazuri perioada de așteptare poate fi mai lungă, chiar și până la un an. Șeful Serviciului de Adopții spune că atestatul este valabil timp de cinci ani, iar durata procesului de potrivire și adopție depinde de caracteristicile copilului dorit de familia adoptatoare, cum ar fi sexul, vârsta, starea de sănătate și numărul de copii adoptabili disponibili.

„Încurajăm familiile să fie cât mai flexibile în ceea ce privește limita de vârstă a copilului pe care doresc să îl adopte. Majoritatea familiilor preferă copii foarte mici, de la zero până la un an, dar avem și cazuri de adopții reușite de copii de 10-11 ani. Cu cât familiile sunt mai flexibile, cu atât perioada de așteptare este mai scurtă. Există și situații în care părinții doresc să adopte un copil de sex feminin, cu vârsta între zero și doi ani. În aceste cazuri, perioada de așteptare poate fi foarte lungă, de ani de zile. Deși nu există criterii precum culoarea ochilor sau părului în inițierea procesului de adopție, părinții pot refuza potrivirile propuse dacă nu simt o compatibilitate cu copilul. Aceasta este una dintre cauzele pentru care perioada de așteptare până la finalizarea adopției poate varia de la câteva luni până la câțiva ani”, a declarat Manuela Amarii.