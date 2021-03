304 voluntari au preluat peste 60.000 de apeluri în pandemie. De ce nu mai pot oferi ajutor

Peste 60.000 de apeluri de la persoane infectate cu Sars-COV 2 sau care doar voiau să afle informații despre COVID-19 au preluat cei 304 voluntari care au ajutat DSP București timp de trei luni să facă față suprasolicitării din pandemie. Inițativa a fost a Geeks for Democracy.

Organizația Geeks for Democracy a avut anul trecut inițiativa de a ajuta Direcția de Sănătate Publică (DSP) București să preia numeroasele apeluri care veneau de la cetățeni pe tema pandemiei de coronavirus. Înainte de debutul programului, telefoanele DSP sunau mai mult ocupat, pentru că instituția nu avea suficienți angajați care să răspundă.

60.541 de apeluri de apeluri de la persoane infectate cu Sars-COV 2 sau care doar voiau să afle informații despre COVID-19 au fost preluate de cei 304 voluntari care au răspuns apelului Geeks for Democracy.

Munca acestora s-a desfășurat de la 8.00 la 22.00, de luni până duminică, în ture de 2-3 ore.

Programul de voluntariat s-a oprit pentru că Impact Hub, care a pus la dispoziție gratuit spațiul pentru call-center, a anunțat că nu mai poate susține financiar acest demers.

„Sunt 4 luni de când fac voluntariat pentru stat, adică DSP, timp în care am mâncat prăjituri și băut o cafea pentru că firme private au apreciat munca voluntarilor de acolo. Statul român nu ne-a «deranjat» cu o apă. Acum locația unde am fost găzduiți cu generozitate tot de către un privat se întoarce la scopul ei inițial. Dar DSP-ul ne face o ofertă imbatabilă, practic de nerefuzat, să continuăm voluntariatul la sediul lor, vorba aia, să ne cunoaștem mai bine. Doar că noi pe timpul și banii noștri alături de «colegii» angajați la DSP pe salarii de 4-5 mii de lei. Cool, but not!”, a scris Aly Elsiddig, unul dintre voluntarii participanți la program.

Aflați amănunte de pe newsweek.ro.