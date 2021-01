Advertorial (P)

Curatenia din bucatarie este foarte importanta pentru orice casa, iar cuptorul este unul dintre electrocasnicele care are nevoie de ingrijire permanenta. Curatarea lui este uneori anevoiasa si este bine sa cunoasteti cele mai eficiente mijloace de a indeparta mirosul, arsura, grasimea si alte resturi de mancare.

Atunci cand se confrunta cu aceaste probleme, probabil cei mai multi dintre dumneavoastra interogheaza vestitul motor de cautare Google cu expresii de genu: „firma de curatenie", „ firma curatenie Bucuresti " sau „curatenie profesionala". La un singur click distanta de ecranul dumneavoastra favorit, apar numeroase variante pentru treburile casnice din bucatarie.

Expertii de la Dust Busters va ofera 4 trucuri pentru curatarea cuptorului, pe care le puteti face foarte usor, folosind ingrediente din casa dumneavoastra:

1. Solutia realizata din apa calduta cu otet alb si zeama dintr-o lamaie poate sa fie folosita pentru spalarea cuptorului atunci cand este foarte murdar

Atunci cand cuptorul este foarte murdar, are nevoie de o curatare meticuloasa si puternica. De aceea este bine ca fiecare centimetru sa fie spalat si frecat cu atentie. O solutie foarte simplu de facut, este cea care are la baza lamaia si otetul alb distilat. Asadar, se pune intr-un recipient apa calduta si zeama de la o lamaie, precum si cateva capacele de otet alb distilat, in functie de ceea ce doriti sa faceti. Cantitatile pot sa fie reglate conform dorintelor dumneavoastra. Cu cat este mai concentrata solutia, cu atat este mai abraziva. Este bine sa fie pastrat un echilibru pentru a putea curatat in profunzime, cu usurinta si cu atentie pentru pastrarea intacta a suprafetelor cuptorului.

2. Pentru gratarele cuptorului se poate folosi un mix de apa cu bicarbonat

Gratarele cuptorului se murdaresc mai mult si se umplu asedeori de grasime care este dificil de scos. Asadar, un mix cu bicarbonat si apa poate sa fie solutia pe care o cautati pentru a avea un cuptor perfect. Se scot gratarele si se inmoaie in aceasta solutie pentru aproximativ jumatate de ora. Apoi se spala cu atentie si apa se arunca. Se sterg bine cu hartie si se pot folosi din nou, fiind curate si stralucitoare.

3. Pentru indepartarea mirosului puteti pune sare umezita si lasata sa actioneze pe usa cuptorului

Mirosul din aragaz poate fi uneori foarte deranjant. Mai ales atunci cand acesta patrunde pe casa scarii si toti locatarii blocului sunt nevoiti sa il suporte. Asadar, este bine sa existe o solutie pentru indepartarea acestuia, pe care sa o faceti foarte rapid. Sarea umezita indeparteaza mirosul. Ea se pune pe usa cuptorului si se lasa sa actioneze. Apoi se indeparteaza, se clateste usa cu o carpa umezita cu apa si mirosul dispare imediat.

4. Pentru a intretine cat mai bine curatenia, cel mai bine este sa indepartati mizeria imediat cum este facuta.

Ritualul curateniei este foarte important. De cate ori curatati cuptorul sau aragazul? De cate ori indepartati mirosurile de la resturile de mancare? Un truc simplu este acela de a elimina imediat resturile de mancare ramase in urma gatitului. Astfel, mancarea nu are timp sa se intareasca sau sa patrunda adanc in suprafete. Totul va fi mult mai usor de realizat si va veti putea bucura de o bucatarie curata si care miroase permanent proaspat si frumos.

Cuptorul este parte din viata dumneavoastra zilnica. El este folosit permanent pentru a putea sa va bucurati de cele mai gustoase preparate culinare. De aceea merita sa primeasca toata atentia in ceea ce priveste curatenia. Aceste 4 trucuri va pot ajuta oricand.