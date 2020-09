40 de tineri din județul Iași care au abandonat şcoala sunt aduşi înapoi în clase

Proiectul „Şcoala DA!“ face parte din programul „A doua Şansă“, tinerii care se vor întoarce la şcoală având vârste cuprinse între 12 şi 16 ani, fiecare având cu cel puţin patru ani mai mult decât vârsta corespunzătoare clasei absolvite. Programul „A doua şansă“ desfăşurat la Şcoala Gimnazială Lunca Cetăţuii include 40 de adolescenţi care doresc să-şi refacă parcursul educaţional.

„Chiar dacă au fost «opriţi» de pandemie să vină la şcoală, ei au păstrat legătura cu profesorii, au completat fişe la matematică, română sau engleză. Nivelul lor de pregătire nu este unul foarte ridicat, dar cei mai mulţi îşi doresc să cunoască şi să înveţe“, au subliniat reprezentanţii Asociaţiei „Salvaţi Copiii“ din Iaşi.

Unul dintre adolescenţii reintegraţi în clasele primare este Violeta, care locuieşte în cătunul Zanea din Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea. Tânăra provine dintr-o familie cu opt fraţi, iar dificultăţile materiale, dar şi cutumele comunităţii au condus la abandon şcolar. Violeta are 15 ani şi are deja o fetiţă de 4 luni. Pe lângă dificultăţile materiale, mediul social şi faptul că are un copil, tânăra are şi o tumoră pe creier care o opreşte să facă progrese rapide.

„E rău să nu ştii să citeşti şi să socoteşti. Sunt şi eu mamă, şi trebuie să ajut copilul la şcoală. De asta m-am înscris la şcoală“, a declarat Violeta.