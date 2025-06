40 UNDER 40 | Antreprenoarea din Iași care a certificat în premieră națională restaurantul CUIB ca Zero Waste

Oficial, Iașul devine primul oraș din România în care se poate mânca într-un restaurant Zero Waste. Meritul îi revine „Asociației Mai bine”, care în urmă cu 12 ani a fondat CUIB, adică Centrul Urban de Inițiative Bune; la drept vorbind, cel mai sustenabil bistro din România. Este vorba despre o recunoaștere obținută chiar în această vară din partea MISA „Mission Zero Waste Academy”, Zero Waste Europe și Zero Waste România. Certificarea, desfășurată pe parcursul a doi ani, confirmă atingerea unor standarde internaționale riguroase pentru prevenirea și devierea deșeurilor de la depozitele de gunoi, o realizare remarcabilă pentru industria ospitalității din România. Și nu o spunem noi.

„Realizarea CUIB depășește măsurile tipice de sustenabilitate. Abordarea lor holistică asupra reducerii deșeurilor și implicarea comunității reprezintă viitorul ospitalității sustenabile”, este de părere Kaisa Karjalainen, director la MISA Mission Zero Waste Academy.

Exemplu de bune practici pentru industria ospitalității

Pentru minimizarea deșeurilor, CUIB aplică metode inovatoare la Iași. Printre acestea se numără ambalarea Zero Waste pentru livrări și catering, folosind borcane reutilizabile și materiale compostabile, chiar și în perioada pandemiei. În cifre, asta se traduce prin 100 de tone de alimente recuperate și redistribuite de la comercianți cu amănuntul, începând din 2020. Aproximativ 10% dintre acestea sunt integrate în meniurile restaurantului, iar restul sunt oferite comunităților vulnerabile.

Cu o rată de deviere a deșeurilor de 94,9%, restaurantul depășește standardele globale, aplicând o gestionare eficientă a materialelor prin reutilizare, reciclare, compostare și recuperare.

Așadar, localul nu este un bistro convențional, ci unul care oferă alternative în direcția hranei sustenabile. În acest sens, Anca Gheorghică, cofondatoarea CUIB, subliniază că întreprinderea este una cu impact comunitar, profitul fiind reinvestit în proiecte de mediu, sociale și educaționale. De la Anca mai aflăm că astfel de inițiative vor continua și în perioada următoare, când Asociația Mai Bine își propune să dezvolte conceptul de catering sustenabil.

„Vrem să dezvoltăm la sediul organizației, în locul bucătăriei pe care am echipat-o și unde au lucrat acolo refugiați, care au gătit tot pentru persoane refugiate, un spațiu pentru evenimente, educație culinară, gastronomică sustenabilă și poate catering sustenabil, asta intenționăm într-un an, doi”, a transmis cofondatoarea CUIB, pentru „Ziarul de Iași”.

La acest moment, restaurantul promovează și grădinăritul urban, având o grădină pedagogică unde cultivă plante perene comestibile, folosind propriul compost. De asemenea, pentru combaterea risipei alimentare, localul găzduiește și evenimente de conștientizare, precum „Disco Soups”, o experiență interactivă și educativă pentru comunitate care combină muzica, gătitul și starea de bine, iar pentru asta dispune de o capacitate de aproximativ 80 de locuri.

Ce reprezintă Zero Waste România și MISA Mission?

Cu această certificare, CUIB confirmă că sustenabilitatea nu este doar un ideal, ci o realitate practică care poate redefini industria restaurantelor din România.

„Certificarea Zero Waste este o încununare a eforturilor noastre, o recunoaștere care demonstrează că alinierea cu principiile economiei circulare poate să transceandă stadiul experimental și să se transforme în practică de referință pentru întreaga industrie”, a declarat Anca Gheorghică.

Altfel spus, inițiativa CUIB nu se vrea doar un proiect local, ci un model care poate fi replicat și extins pentru a influența întreaga industrie și comunitate sau o sursă de inspirație pentru alte afaceri sau organizații.

Fondat în 2013 de către „Asociația Mai bine”, acest spațiu promovează consumul responsabil prin bucătăria sezonieră, vegetariană, cu ingrediente cât mai locale și eco-friendly. Pe lângă asta, CUIB operează și un magazin cu produse care sprijină traiul sustenabil, întegrând principii care maximizează impactul social pozitiv și minimizează amprenta asupra mediului, iar aici intervine rolul Zero Waste România (Zero Deșeuri România), o organizație independentă, non-profit și non-politică. Este o entitate dedicată promovării soluțiilor holistice pentru conservarea resurselor și eliminarea deșeurilor fără a se baza pe gropile de gunoi sau incineratoare. Organizația conduce tranziția către o economie circulară zero waste prin activități de supraveghere, oferind în același timp expertiză, suport tehnic și soluții autorităților locale și naționale.

Cât despre MISA Mission Zero Waste Academy (MiZA), un spin-off al Zero Waste Europe cu sediul în Bruxelles, este un hub de dezvoltare a capacităților pentru municipalități, IMM-uri și organizații care avansează strategiile zero waste și de economie circulară. MiZA oferă instruire expertă și resurse pentru a împuternici factorii de decizie locali și afacerile în implementarea practicilor sustenabile.

