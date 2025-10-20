40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu – GALERIE FOTO

Când alții croiesc după tendințe, ele aleg să construiască altfel. Anca și Silvia Negulescu nu fac modă în sensul convențional. O transformă într-un exercițiu de identitate și expresie. De la podiumurile din București la târgurile de profil din Paris și Dubai, cele două surori au conturat un brand în care hainele nu se poartă: se trăiesc. Și rezistă timpului, ca niște opere expuse în mișcare.

Într-un oraș cu tradiție vestimentară și repere deja conturate, două surori aleg să deschidă drumuri noi. Anca și Silvia Negulescu nu doar creează haine. Ele construiesc lumi. Și o fac cu o viziune care respiră estetică, emoție și curaj.

Totul a început cu Dreptul. Pentru familia Negulescu, Dreptul era mai mult decât o profesie, era o moștenire. Tatăl lor, un bărbat elegant și pedant, a profesat peste patru decenii. Anca, prima născută, a urmat traseul firesc. Liceul „Negruzzi”, apoi o revelație. Nu își dorea Dreptul. Avea o chemare estetică, cultivată din copilărie. A intrat la Universitatea de Arte „George Enescu”, fără plată, după trei săptămâni de pregătire intensivă. Silvia, mai mică cu patru ani, a simțit același impuls. Deși inițial a ales Psihologia, contactul cu proiectele Ancăi a fost decisiv: a urmat-o la „George Enescu”.

„Pentru ai noștri, Dreptul este cumva o tradiție de familie, și nu concepeau o familie pentru noi în afară de Drept, mai ales că tatăl nostru a profesat peste 40 de ani. Și atunci, nu cred că m-am gândit la altceva în timpul liceului. Noi am terminat Negruzzi, un liceu teoretic, fără prea multe legături cu artele. Însă, după câțiva ani, am simțit că nu îmi doresc asta ”, ne mărturisește Anca Negulescu, designer vestimentar din Iași.

De mici, cele două surori stilizau prietenele, schițau rochii pentru banchete, mergeau la croitoreasă cu materialele alese și ideile lor. Erau deja creatoare, fără să știe:

„Am simțit că ăsta e drumul pe care vreau să merg. Am făcut pregătire, pentru că sincer nu sunt talentată la desen, ăsta este adevărul. Dar, cum spunea profesorul meu, 90% e muncă și 10% talent și după trei săptămâni de pregătire intensivă am intrat la facultate, la fără plată chiar. Ulterior, m-a urmat și Silvia”.

„A fost un start foarte frumos pentru noi, am prins aripi”

Momentul de cotitură a venit la finalul studiilor, când profesoara lor a invitat un critic de modă să vadă lucrările de licență. Nu știa că sunt surori. Le-a plăcut ce a văzut. Le-a întrebat dacă nu vor să creeze un brand împreună. A fost ideea lui. Și a fost una foarte bună, punctează ele.

Prima lansare a fost la București, cu colecția Silviei. A urmat colecția Ancăi, prezentată la redeschiderea magazinului Cocor. În două zile, aproape totul s-a vândut. Au fost în top 3 cei mai bine vânduți designeri din galerie. A fost un start fulminant. Au prins aripi.

„A fost un start foarte frumos pentru noi și un push, am prins aripi. Au urmat colaborări, prezentări (…) A fost și o experiență foarte faină”, își amintește Silvia Negulescu, creatoarea de modă din Iași.

Au urmat colaborări, prezentări, târguri internaționale, Paris, Dubai etc. S-au perfecționat în zona de ceremonie, au cunoscut oameni, clienți, au devenit mame. Și au revenit acasă. Piața locală, neglijată inițial, a început să conteze. Au adaptat colecțiile pentru streetwear și pret-a-porter. Au păstrat linia couture pentru podiumuri, dar au înțeles că femeile din România sunt curajoase și moderne. Au clientelă din toată țara: Sibiu, Constanța, Cluj, București, Iași.

Moda ca manifest. Nu ca sezon.

Brandul lor nu urmează tendințele. Le creează. Predomină negrul, cu un suflu gotic, dar și cu influențe feminine, senzuale, prin croi și formă. Croiuri atemporale. O rochie creată acum 10 ani este la fel de actuală.

„Cred că ceea ce ne caracterizează este faptul că aveam croiuri atemporale. Deci, nu poți spune că o rochie creată de noi, de acum 10 ani, nu mai este de actualitate. Sub nicio formă! Nu suntem victimele tendințelor”, se completează surorile Negulescu.

Realizează colecții capsulă, colecții de sezon, produse unicat. Materialele vin de la furnizori locali, dar și de la parteneri care aduc texturi speciale de piele, doar pentru brandul lor. Produc și accesorii. Se inspiră din fotografiile alb-negru ale familiei. Din eleganța discretă a tatălui lor. Din dualitatea lor. Pentru că brandul Anca și Silvia este despre dualitate. Despre lumină și întuneric. Așa le-a văzut și Ioan Dan Niculescu, cel care le-a creat sigla. Un personaj emblematic în Iași, cunoscut ca Roca. El spunea că una este lumina și cealaltă întunericul. Și că asta se vede în creațiile lor. Această viziune a prins contur într-un spațiu unic, în Palas Mall Iași. Un magazin pop-up de 109-110 mp, unde moda și arta fuzionează. Sculpturile lui Vladlen Babcinețchi și piesele lui Felix Aftene nu sunt decor. Sunt parte din poveste. Produsele negre sunt expuse în zona lui Vladlen, cu sculpturile și tablourile noir. Cele ivoire sau cu accente gold, în zona lui Felix. O poveste vizuală. O dualitate. Două surori, două viziuni care se completează.

„Nu vizualizam un magazin Anca și Silvia în altă formulă. Mi-am dorit să creăm un spațiu în care moda și arta să fuzioneze, să respire același aer, să bucure orice tip de vizitator, nu doar potențialele doamne cliente. Dovadă că am avut mulți domni care au intrat, curioși să vadă exponatele. Un spațiu fresh, creativ. Și cred că am reușit. Felix Aftene și Vladlen Babcinețchi sunt niște artiști și oameni extraordinari! S-au alăturat, cu drag, acestui proiect. Noi le-am propus și ei au fost extrem de receptivi”, ne-a mai spus Silvia.

Deschiderea a fost pe 9 iulie. Totul s-a întâmplat rapid. Au bătut palma cu Palasul, au mobilizat artiștii, au creat spațiul și l-au amenajat cu un aer aparte, suficient cât să stârnească interesul trecătorilor, indiferent de gen. Este primul magazin fizic în Iași. Au mai avut colaborări în București, showroom în atelier, vânzări online, pe site-ul propriu și pe Fashion Days.

Au vândut cu mască și mănuși, dar au crescut

Au lansat brandul în același an cu Facebook-ul. Au trecut prin recesiune și o pandemie. S-au adaptat. Au vândut cu mască și mănuși, dar au crescut. Anul trecut au avut o cifră de afaceri de aproximativ 50.000 euro. Anul acesta estimează dublu.

„Ne place foarte mult ceea ce facem! E parte din noi. Am trecut prin atâtea în acești 15 ani… Noi ne-am lansat în același an când s-a lansat Facebook-ul. Am trecut prin recesiune, prin pandemie. În pandemie, nefiind nișate pe un anumit segment, pe ceremonii, nu am avut probleme”, au mai adăugat cele două surori.

Anca și Silvia Negulescu nu sunt doar creatoare de modă. Sunt creatoare de universuri. Și universul lor este unul în care hainele nu se poartă: se trăiesc și se expun – pe podium, în galerii sau expoziții de sculptură, unde au ocupat deja un binemeritat loc. Corbul, piesa lor preferată, are în jur de 14-15 ani. Creată din piele de marochinărie, un Redmanteau cu alură de pardesiu, este o piesă statement care nu se vinde. Greu de lucrat, pielea fiind tare, iar procesul, dureros: „Câte ace și bolduri ne-au intrat în mâini…”

Corbul a fost expus în cadrul lunii sculptorilor români, alături de lucrări conceptuale care au completat atmosfera. Pentru că piesele lor nu sunt doar vestimentare. Sunt manifestări artistice.

