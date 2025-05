40 under 40: Mugurel Rusu, antreprenorul care a transformat la Iași eșecul gigantului GfK într-un business local de milioane

Nu era nici antreprenor în serie, nici vreun „copil minune” cu investitori în buzunar. Era un angajat care părea să înțeleagă ce înseamnă o închidere strategică când viziunea globală schimbă direcția locală.

Mugurel Rusu: Am primit vestea asta cu o mare dezamăgire

„Când m-am angajat eu acolo, în timpul facultății, chiar în primul an, eram undeva la 20 de colegi. Compania, la nivel mondial, a venit cu strategia de a crește site-ul din Iași. Și prin 2015 ajunsese la aproape 600 de colegi. În toți anii ăștia, din 2008 până în 2018, am trecut prin toate echipele care se putea trece, de la cele mai de jos până în echipa de top management local. Și am văzut compania asta, cel puțin filiala din Iași, crescând ca un copil”, povestește Mugurel Rusu.

Povestea sa de antreprenoriat a început când compania mamă a decis să mute operațiunile din Iași în India, într-o mișcare tipică de reducere a costurilor. Doar că planul părea să ignore două lucruri importante: nevoile reale ale clienților și legătura lor directă cu echipele din România. Unii clienți voiau să continue colaborarea cu anumiți oameni din Iași, iar Mugurel a sesizat rapid această breșă.

„Probabil aș fi rămas în continuare acolo dacă nu venea compania cu altă strategie. După ce a depus atâta energie să dezvolte businessul din Iași, la un moment dat, un nou director de operațiuni a venit la nivel global, cu altă viziune, să investigheze și zona asta de India, India-Pakistan, fiind mai ieftini. Deci decizia era să închidă cu totul site-ul, să nu mai existe compania în Iași. Am primit vestea asta cu o mare dezamăgire. După atâți ani lucrați acolo, nu știu, era și o chestie sentimentală, la mijloc”, mai spune Mugurel.

„Toată lumea din sală a început să râdă”

Predarea ștafetei de către echipa din Iași către cea din India urma să aibă loc într-un interval de doi ani, între 2016 – 2018. Colegii lui Mugurel începuseră să-și caute alte locuri de muncă. Clienții cu care lucraseră până acum erau și ei îngrijorați. În multinaționala din Iași, se țineau ședințe. La una dintre acestea, Mugurel spune că a avut scânteia care avea să ducă în următorii ani la dezvoltarea unei afaceri asemănătoare cu cea a GfK, doar că sub conducerea lui.

„Eu am prins o informație așa, din zbor, că ar mai fi câțiva clienți care deja își fac griji când au auzit de planul de a se muta operațiunile din Iași în India. Li s-a părut greu să lucreze cu indienii și și-au exprimat îngrijorarea către companie. (…) Atunci mi-am schimbat focusul imediat. A ieșit antreprenorul din mine, ca să zic așa. Și am zis că fac eu o firmă, îi iau pe colegii ăia și lucrați cu mine. Toată lumea din sală a început să râdă, eu eram cel mai tânăr de la masă în momentul ăla, aveam 25 de ani. Dar șeful cel mare la București a auzit de la site-managerul din Iași și mi-a dat temă ca într-o săptămână să-i prezint un plan de afaceri”.

Ce a urmat n-a fost doar inițiativă, ci un salt în necunoscut: un business plan scris în câteva zile, o promisiune asumată în fața foștilor șefi și o echipă inițială de șapte oameni, cu echipamente transportate cu mașina personală de cel devenit antreprenor printr-o sclipire de moment.

„Am economisit cât mai mult, n-am apelat nici măcar la firme de astea care transportă mobilier. M-am chinuit singur, cu mașina. Am urcat eu mobilierul pe scări. Mi-am dat seama că, de fapt, în spate erau mult mai multe decât ce credeam eu. Pentru că erau și multe protocoale de securitate. Serveruri, firewall-uri, toate nebuniile pe care trebuia să le respectăm, pentru că altfel clienții n-ar fi lucrat cu noi. Am reușit, am setat totul, am anunțat că suntem operativi. Privit din afară, a fost o mutare făcută peste noapte: angajații au plecat vineri din sediul corporației și luni dimineață au venit la mine”, rememorează fondatorul Act Next Solutions.

Cererile au început să curgă anul următor

Firma sa avea un plan clar: să ofere aceleași servicii de suport ca și GfK pentru companii din domeniul cercetării de piață, dar într-un cadru nou.

„Totul a mers bine tot anul 2018. Și începând cu următorul an, au început să curgă cererile. În momentul de față lucrăm cu toate cele mai mari companii din domeniu. Cumva au fost și chestii de noroc, pentru că atunci când cei de la GfK au închis filiala din Iași, automat au concediat și echipele de vânzări, care practic se duceau și aveau interacțiune cu clienți finali”.

Ce a părut inițial o soluție de avarie a devenit treptat un punct de atracție pentru foști clienți ai GfK. Mulți dintre ei au continuat colaborarea tocmai pentru că oamenii din noua companie erau deja familiarizați cu fluxurile. A contat și faptul că echipele de vânzări ale corporației fuseseră și ele dizolvate, iar noii lor angajatori aveau nevoie de parteneri de încredere pe partea operațională. Așa a crescut portofoliul: „M-au sunat, uite, am ajuns la firma X, am avea nevoie de ceva ajutor. Și acum avem cele mai mari companii de market research de pe piață, le avem în portofoliu. Când zic piață nu mă refer doar la România, e la nivel global”.

Au început cu procesarea și vizualizarea datelor, apoi au integrat soluții de AI pentru analiză calitativă. „Antrenăm roboți să înțeleagă răspunsuri deschise, în toate limbile. Și mai mult decât atât, să îți spună cu ce încredere au făcut acea clasificare. De exemplu, dacă 100 de oameni spun că le place gustul, apoi aroma, apoi textura… Antrenăm robotul să recunoască singur aceste categorii, fără intervenția oamenilor. Și, mai mult decât atât, să-ți ofere și un grad de încredere – de exemplu, să îți spună că a clasificat un răspuns cu o acuratețe estimată de 95%.”, explică Mugurel.

Firma are în prezent clienți din Italia, UK, Statele Unite, iar activitatea nu se rezumă doar la procesare de date. Se ocupă și de call center, de analiză, de vizualizare și chiar de contribuții la soluții tehnologice mai mari, cum sunt platformele de panel de consum. Totul e despre transformarea datelor brute în informații utile, ușor de înțeles. Asta înseamnă și tabeluri, dar și infografice sau dashboard-uri interactive, fără prezentări de zeci de slide-uri.

Afaceri de aproape 13 milioane de lei

Sau, așa cum explică Mugurel Rusu, „oferim servicii suport pentru companiile din domeniul cercetării de piață. Avem și zona de call center, pentru că market research ce înseamnă? Colectezi niște date din piață, le analizezi și scoți niște rapoarte pentru clienți finali. Și asta presupune inclusiv colectare de date, care încă se mai face și telefonic. Bun, după ce se colectează datele, trebuie ca cineva să le așeze într-un format mai digerabil, pentru că nu poți să-i dai clientului un tabel plin cu cifre. După etapa asta de procesare, sunt cei care vin cu zona de vizualizare, care transformă tabelurile cu cifre în niște prezentări drăguțe, ca să înțeleagă clientul mai ușor ce vrem să-i expunem. Și sunt și programatori care ne ajută”.

Datele de pe platformele cu bilanțuri financiare lasă să se vadă o creștere constantă și sănătoasă a companiei Act Next Solutions. În șase ani, până la finalul lui 2023, compania a ajuns la o cifră de afaceri de 9,5 milioane de lei. Oficial, principalul obiect de activitate al firmei este „activități de realizare a software-ului la comandă”, domeniu în care principalul competitor pe piața ieșeană este Amazon Development Center, gigantul cu mii de angajați. Compania lui Mugurel Rusu era în 2023 deja pe locul 31 între firmele ieșene cu același obiect de activitate, după Amazon, Ness România, Centric IT Solutions Romania și alte filiale ale unor companii multinaționale.

Creșterea a continuat și în 2024, dezvăluie tânărul antreprenor ieșean câteva dintre cifrele care nu au fost încă afișate în portalurile ce utilizează de la Ministerul de Finanțe. Cifra de afaceri a fost cu aproape trei milioane de lei mai mare decât în anul anterior, iar numărul angajaților a depășit suta: „Ne apropiem de 2,5 milioane de euro (circa 12,5 milioane lei cifra de afaceri), iar angajați în momentul ăsta suntem 108. Aproape jumătate sunt colegi din fostă firmă. Pe ceilalți i-am recrutat cu greu, pentru că firma nu era cunoscută în piață și apărea reticența celor pe care îi ofertam. Preferau să meargă către angajatori consacrați din piață, iar Amazon a fost competitor acerb în zona de entry to mid-level pentru că ei ofereau salarii ușor peste ce ofeream noi. Doar că potențialul de creștere acolo era spre zero, am angajați care spun că acolo li se mărea salariul cu 0,2% pe an”.

Clienții din afară știu mai mult de București decât de Iași

Între timp, Mugurel a învățat și cum se recrutează într-o piață unde AI-ul începe să fie folosit chiar și la rezolvarea testelor tehnice. „Din 20 de lucrări, 10 pot arăta identic. Când se întâmplă asta, e clar că cineva s-a jucat cu AI-ul. E ok să te inspiri, dar trebuie să înțelegi ce livrezi”, explică fondatorul, care are un ochi format pentru astfel de detalii.

Absolvent al unui liceu cu profil „mate-info”, Mugurel Rusu a optat mai întâi pentru o licență în la Jurnalistică, facultate la care s-a înscris „din instinct”, spune el. „Mă plimbam cu dosarul pe Copou și am zis, măi, ce fain sună „jurnalism”. Și am mers acolo, dar nu regret decizia. Acolo te dezvolți așa, ca om, te învață și să vorbești, să fii atent la anumite aspecte. Cu antreprenoriatul tot așa. Mă simțeam foarte bine în pielea de angajat. Dar atunci, la masa aceea, la ședința aceea, a apărut sclipirea de moment când mi-am dat seama că poate ăsta ar fi cursul bun de urmat. Dar afinitatea asta către zona de management și cifre, oricum o aveam, în mintea mea, dacă era să continui cu cariera de jurnalist, voiam să fac jurnalism economic”.

Cu atenție de jurnalist și cu experiența de antreprenor, Mugurel Rusu spune că în ultimii 2-3 ani observă la clienții săi din întreaga lume „o tendință a companiilor mari de a-și bloca bugetele în zona de marketing. Sunt cumva într-o așteptare, să vadă unde se poziționează”.

În ce privește mediul de afaceri din România, completează antreprenorul, „ce simt constant, tot de vreo de 2-3 ani încoace, este că nu prea poți să mai planifici nimic. Și că orice planificare încerci să faci, orice foaie de buget încercă să pregătești, îți va fi dată peste cap în cursul anului”.

Iar să fii om de afaceri în Iași înseamnă să îți asumi și alte greutăți care trebuie depășite: „Clienții vor să aibă legături rapide cu orașul în care lucrează, vor să vadă biroul, să cunoască echipa, să mă cunoască pe mine. În plus, toată lumea din afară știe de București, nu știe de Iași. Și, nu în ultimul rând, pentru mine personal a fost problema recrutărilor. A fost mai greu să recrutăm, pentru că cei care își caută de muncă preferă angajatorii cu nume mare, Amazon, Preh, Continental”.

Mugurel joacă airsoft la nivel profesionist

Mesajul fondatorului Act Next Solutions pentru tinerii tentați de antreprenoriat în Iași este că „se poate reuși și prin muncă și consecvență, începând de pe treptele de jos. Spun asta pentru că am văzut mulți tineri la interviuri, și observ cu îngrijorare că există un crez al îmbogățirii rapide și intenția de a sări trepte și a căuta scurtături spre reușită! Reuşita e dată chiar de consecvență și muncă”.

În rest, când nu e la birou, Mugurel joacă airsoft la nivel profesionist. E parte din echipa campioană națională, afiliată la Federația Română de Airsoft. „Se joacă pe viteză, se trage mult, dar trebuie să gândești strategic.” Ca și în afaceri. Doar că, punctează Mugurel Rusu, în business nu vrea să-și doboare adversarii, ci să colaboreze cu ei.

