40 Under 40 | Povestea antreprenorului Marian Olteanu – Drumul de la o vie din Vișan moștenire a faniliei la sute de magazine din Europa până în Japonia

Între două coline, la doar 9 km de Iași, în satul Vișan, Marian Olteanu a transformat o moștenire de familie într-un brand viticol internațional – Gramma Wines. Cu vinuri vândute în Japonia și în peste 300 de magazine din România, afacerea exploatează 20 ha de vie. Aligoté-ul e cartea de vizită a cramei Gramma, confirmând potențialul terroir-ului, al pământului. Urmează investiții în tehnologie și inaugurarea unui nou spațiu de degustare, dedicat turismului viticol.

Marian Olteanu, fondatorul Gramma Wines, este unul dintre antreprenorii care dau un nou sens tradiției viticole românești. De la rădăcini adânci în dealurile Moldovei până pe rafturile din Japonia, povestea lui Marian Olteanu e dovada că vinul românesc are gust de succes. La 38 de ani, absolvent de Drept, Olteanu conduce un business care îmbină moștenirea de familie cu inovația și ambiția personală. Deși firma sa a fost deschisă mai târziu, vinificația în familia lui are rădăcini mult mai vechi. În forma sa actuală a început în 2009, cu prima sticlă ieșită din cramă în 2010.

Gramma Wines exploatează 20 de hectare de vie, dintre care o suprafață de 12,5 hectare au trecut prin reconversie cu fonduri europene, iar 7,5 hectare au peste 5-6 decenii. Vițe vechi, nobile, care nu doar hrănesc strugurii, ci imprimă vinului un gust aparte, ne explică Marian Olteanu, fondatorul Gramma Wines.

Aligoté-ul și rose-ul, cele mai consumate vinuri de la Gramma

Producția anuală este limitată de autorizația de mic producător, cu un maxim de 100.000 litri, echivalentul a 133.000 de sticle. În 2024, din cauza secetei, s-au produs doar 65.000 litri, transformate în 90.000 de sticle, vândute rapid, dar pentru acest an estimările sunt mai optimiste.

Vinurile Gramma au depășit granițele Moldovei și ale României, ajungând pe rafturile din Europa – în țări precum Danemarca și Polonia – și chiar în Asia, unde Japonia a devenit una dintre piețele de export active. Pe plan intern, distribuția este bine calibrată între segmentul HoReCa, cu prezență în orașe-cheie precum Iași, Suceava, Cluj și București, și vânzările online. În retail, crama este prezentă în 100 de magazine Mega Image și 200 Kaufland, unde Marian Olteanu observă o creștere constantă a cererii.

CITESTE SI: „Secrete” de zeci de milioane de euro din beciurile de la Cotnari. „2024 este și un an al investițiilor“ – Ziarul de Iaşi – liderul presei ieşene

Vedetele portofoliului rămân Aligoté-ul – un soi replantat cu ambiție, originar din Burgundia, Franța, apreciat pentru profilul său gastronomic – și rosé-ul, ambele cu rezultate excelente în rândul consumatorilor.

„Aligoté-ul se vinde cel mai bine, dar nu doar în Iași, în toată țara. Un soi pe care l-am găsit aici și l-am replantat, un soi în care foarte multă lume nu mai credea (…) Mulți ne-au sfătuit să plantăm în locul Aligoté-ului Chardonnay, dar noi ne-am ambiționat și l-am păstrat. E un soi mai acid, mai mineral, nu cel mai aromat, ceea ce-l face să fie un vin gastronomic foarte bun”, este de părere antreprenorul.

Vinurile roșii câștigă tot mai mult teren

Dacă la început 95% din producția de la Vișan era dedicată vinurilor albe și rosé, astăzi vinurile roșii câștigă tot mai mult teren, ajungând la 30% din total – o evoluție firească în contextul schimbărilor climatice, cu Feteasca Neagră în prim-plan. Această reconfigurare se reflectă și în diversificarea portofoliului Gramma Wines, care cuprinde acum soiuri consacrate precum Aligoté, Fetească Albă, Fetească Regală, Sauvignon Blanc, Busuioacă de Bohotin, Fetească Neagră și Cabernet Sauvignon. În plus, crama valorifică inovația locală prin două soiuri autohtone create la Stațiunea de Cercetare din Copou: Golia – un cupaj de Sauvignon Blanc cu Șarbă – și Arcaș, ce îmbină Cabernet Sauvignon cu Fetească Neagră, ambele aducând o notă distinctă și autentică în peisajul vinurilor românești.

Reconversia a fost susținută cu aproximativ 300.000 euro din fonduri europene, peste 35.000 euro pentru panouri fotovoltaice și un proiect de aproximativ 700.000 euro, aflat în faza de eligibilitate. Și nu e tot. În această toamnă urmează inaugurarea unei noi investiții, lansarea modulului de turism, evenimente corporate, dar și noi alte dotări în tehnologie. Și pentru cei interesați de ședințe foto în afara studiourilor, Gramma Wines răspunde deja cererii pentru wedding wine, folosit în sesiuni foto. Gratuit chiar, după cum ne asigură producătorul.

Podgoriile României, tot mai aproape de lumea bună a vinului

În ciuda provocărilor climatice din 2024 – grindină și secetă în perioade critice – România a reușit să-și mențină poziția pe harta mondială a vinului. Producția națională a scăzut cu aproximativ 19,8%, ajungând la 3,7 milioane hectolitri, una dintre cele mai semnificative scăderi procentuale din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, țara noastră rămâne în top 10 mondial ca suprafață cultivată cu viță-de-vie, cu 187.000 hectare, în creștere ușoară față de anul precedent.

CITESTE SI: Cel mai scump vin produs la Iași costă 1.000 de euro sticla. Totul despre vinurile de legendă din județ. Care sunt anii cu vinuri bune de pus la învechit – Ziarul de Iaşi – liderul presei ieşene

Consumul intern a înregistrat o scădere de 11,4%, totalizând 3 milioane hectolitri, dar se menține cu 4% peste media ultimilor cinci ani – semn clar al rezilienței pieței locale. La nivel global, exporturile de vin au stagnat în volum (99,8 milioane hectolitri), dar au atins o valoare record de 35,9 miliarde euro, datorită orientării spre produse premium. Această tendință oferă României o oportunitate strategică de a-și promova soiurile autohtone și cramele boutique, în special prin turismul viticol. De altfel, acest segment continuă să se dezvolte accelerat: în 2024, sectorul turismului a contribuit cu aproape 5% la PIB-ul României, iar interesul pentru experiențele autentice în podgorii este în creștere. Cu peste 230 de crame active, dintre care 80 deschise vizitatorilor, România își consolidează poziția ca destinație enologică de top în Europa Centrală și de Est.

Marea Medalie de Aur pentru Feteasca Neagră 2019

În județul Iași, unde se regăsesc 6,2% din suprafața totală a țării, viticultura rămâne un pilon economic și cultural. Cu peste 10.297 hectare cultivate cu viță-de-vie și jucători importanți în industrie, regiunea Moldovei își reafirmă vocația pentru vinuri de calitate și turism sustenabil. Un exemplu clar este chiar Podgoria Gramma, situată la doar câțiva kilometri de centrul orașului Iași – o podgorie urbană care își cunoaște atuurile și pe care intenționează să le valorifice cât mai bine, atrăgând vizitatori prin degustări, evenimente și experiențe autentice.

HD Wines SRL, compania care operează Gramma Wines, cu sediul social în satul Vișan, județul Iași, a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 1,7 milioane lei și un profit net de peste 500.000 lei. Cifre care vor crește în acest an, după cum estimează Marian Olteanu, și asta datorită, în primul rând, unui sezon mai bun, dar și recunoașterii internaționale: Gramma Wines a obținut patru medalii de aur la Berliner Wine Trophy 2024, inclusiv Marea Medalie de Aur pentru Feteasca Neagră 2019 – singura distincție de acest fel acordată unui vin românesc în competiție.

CITESTE SI: Un vin ieșean, vedetă pe rețelele sociale din România. Patronul Gramma gestionează personal conturile și postează

Publicitate și alte recomandări video