40 UNDER 40: Povestea singurului producător de flori comestibile din Moldova. A pornit de la un dormitor de bloc. „Visul nostru: să ajungem în cât mai multe farfurii din România”

Astăzi, „Igreens” este singurul producător de microplante și flori comestibile din județ și livrează produse fresh atât în Moldova, cât și în București.

„Cum tot mai multe povești ale afacerilor de succes încep cu «a renunțat la jobul din corporație pentru a-și urma visul», cam așa a început și povestea noastră. După multe joburi pe care le-am avut eu, vreo șase într-un an, am zis că merită să încercăm să facem ceva. Am vrut să aplicăm pentru un Start Up Nation și nu am reușit. Ne-am împrumutat la bancă. Am făcut un credit de 5.000 de euro, ne-am dat seama că nu ajung banii și am mai împrumutat. În timpul acesta, soția mea nu a renunțat la job. Investiția inițială a fost în jur de 20.000 euro. De acolo, a mai crescut. Hala, sera, adunat undeva la maximum 40.000 euro”, a adăugat tânărul antreprenor.