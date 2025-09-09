40 UNDER 40 | Povestea tânărului antreprenor Bogdan Puiu, fondatorul studioului culinar Soft&Grace din Iași. În copilărie visa să devină primar sau regizor

La 26 de ani, Bogdan Puiu, fondatorul Soft & Grace din Iași, nu visa la o carieră în bucătărie și nici nu își imagina că va construi un business care astăzi atrage mii de copii, adulți și companii. Era absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași, specializarea Marketing și Comunicare în Afaceri, și lucra în departamentul de marketing al Antibiotice Iași. Însă, pe măsură ce lucra între campanii și planuri strategice, a descoperit atunci că adevărata lui pasiune era gătitul.

Dorința de a transforma această pasiune într-un mod de a învăța și a inspira pe alții l-a condus, în urmă cu aproape 9 ani, către ideea unui studio culinar inedit la Iași. Astăzi, Soft & Grace este locul unde oamenii învață să facă paste de la zero, să coacă pâine sau să pregătească deserturi sofisticate, toate într-o atmosferă relaxantă și plină de inspirație. Între blaturi de lemn lustruite, tigăi care sfârâie ușor, cuptorul care emană arome de pâine proaspăt coaptă și boluri pline cu ingrediente colorate, bucătăria prinde viață sub mâinile participanților. Aici, o lingură rebelă pare să aibă câteodată viață proprie, sosurile se răzvrătesc dacă nu sunt amestecate la timp, iar fiecare spatulă pare că are voința ei și decide unde să lase urme de cremă sau ciocolată.

„În primă fază, mi-am dorit să fiu primar”

Copilul care visa cândva să devină primar sau regizor de scurtmetraje a ajuns, în cele din urmă, un antreprenor care spune povești prin gusturi și arome.

„În prima fază, mi-am dorit să fiu primar. Am abandonat acest gând. Apoi, odată cu vârsta, mi-am dorit o carieră în producție publicitară și regizor de scurtmetraje, pentru care încă simt atracție și nu pot spune că le-am scos de pe lista mea. Ce i-aș spune despre mine, astăzi, tânărului care a început această afacere în urmă cu câțiva ani? Să fie la fel de ambițios și să nu renunțe oricât de greu ar fi”, ne-a spus, zâmbind, Bogdan Puiu.

De altfel, drumul lui către Soft & Grace nu a început direct în bucătărie, ci într-un birou, înconjurat de grafice și strategii, însă visurile copilăriei nu au dispărut niciodată cu totul. Totuși, curiozitatea și dorința de a crea l-au condus către alte forme de exprimare, calea prin gastronomie.

„După terminarea facultății am lucrat o perioadă la Antibiotice Iași în departamentul de marketing. Apoi am început în paralel un curs de bucătar. Când am terminat cursul am avut șansa de a fi managerul unui restaurant. A fost o perioadă în care făceam ateliere de copii în weekend, copiii găteau și părinții mâncau micul dejun în restaurant. Tot în aceeași perioadă eram ambasador Jamie Oliver în România și trebuiau organizate acțiuni de conștientizare a consumului de produse sănătoase, așadar organizam și ateliere de gătit pentru adulți. Am văzut că au succes, iar odată cu plecarea din restaurant și cu dorința de a învăța cât mai mulți oameni să gătească, am decis că acesta ar fi următorul pas”, a povestit Bogdan Puiu pentru „Ziarul de Iași”.

Drumul de la angajat la antreprenor

Acesta a fost punctul de cotitură, când, din angajat, Bogdan a devenit antreprenor. Din momentul în care a decis să transforme pasiunea pentru gătit într-un business și până să lanseze efectiv studioul Soft & Grace, a trecut aproximativ un an. A pornit singur, ca asociat unic, dar s-a bazat pe sprijinul unei mici echipe, iar începutul nu a fost deloc ușor.

„Am avut din start o mică echipă împreună cu Dana și Iulian. Începutul a fost greu pentru că erau și multe necunoscute, dar și pentru că a fost prima afacere. În toată această perioadă m-am tot adaptat cerințelor și consider că suntem mereu într-o continuă mișcare, evoluție”, ne-a spus antreprenorul ieșean.

Numele Soft & Grace nu a venit dintr-o întâmplare. Fiind pasionat de branding, Bogdan și-a dorit o combinație de cuvinte care să exprime rafinament, atenție la detalii și gust. A început să noteze idei, să le potrivească între ele, să le asculte cum sună și să le privească cum arată pe hârtie, până a găsit formula care i s-a părut perfectă. Cele două cuvinte alese nu doar că sună frumos, consideră el, dar transmit și filosofia atelierelor: calitate, grijă și pasiune pentru gătit.

Copii și adulți, toți devin bucătari pentru o zi. Sau mai multe

Fiecare atelier Soft & Grace este o invitație de a descoperi bucuria gătitului. Bucătăria prinde viață sub mâinile participanților. Copiii modelează aluat care se încăpățânează să se întindă cum vrea el, deserturi gata să „evadeze” de pe farfurii și decorațiuni cu fructe și ciocolată – cu mici „incidente” incluse, pentru că uneori ciocolata ajunge pe nas, și nu în bol. Și, surprinzător, mofturi nu fac copiii, ci cratițele.

Adolescenții și adulții, mai curajoși, experimentează combinații surprinzătoare pe farfurii: sosuri, legume și aluaturi, uneori reușesc, alteori descoperă că sosul nu vrea să stea cuminte, dar tocmai asta face parte din distracție.

Nu lipsesc nici experiențele personalizate: teambuilding-uri în care colegii descoperă că gătitul poate fi mai complicat decât rapoartele pentru șefi, zile de naștere cu praf de cacao și râsete, petreceri de burlăcițe cu spatule în loc de microfoane sau vizite ale turiștilor dornici să guste magia bucătăriei românești și internaționale. Fiecare atelier se adaptează grupului, cu meniuri stabilite împreună, ne face Bogdan să înțelegem, iar pentru cei care vor să meargă mai în profunzime, cursurile intensive de o săptămână și workshopurile cu maeștri în pizza, pâine, patiserie, barista sau mixologie aduc inspirație, tehnică și distracție la pachet.

„Oboseala este acoperită de reușita ta din farfurie”

Până să ajungă aici, Bogdan a trecut printr-un întreg univers culinar care l-a format, nu a pornit de la zero fără influențe. Nu a existat o singură persoană care să-l fi ghidat, ci o mulțime de arome și texturi: gusturile copilăriei, mesele preparate de mama sau bunicii, cărțile de bucate, emisiunile culinare, bucătarii cu care a lucrat și experiențele din restaurante. Și, desigur, încurajarea constantă a părinților și prietenilor l-a determinat să facă pasul curajos de a deschide propriul atelier de gătit, ne-a spus tânărul antreprenor.

Odată pornit pe acest drum, transformarea pasiunii în business a venit aproape firesc. Pentru Bogdan, pasiunea și afacerea s-au contopit de la început.

„Sunt de părere că indiferent de domeniul în care lucrezi trebuie să ai la bază pasiune, pentru a reuși să zâmbești la sfârșitul zilei. Dacă gătitul a fost pasiunea mea și am considerat că asta știu să fac cel mai bine, atunci nici nu am simțit foarte tare când l-am transformat într-un business. Totul merge de la sine, se leagă, iar oboseala este acoperită de reușita ta din farfurie. În plus, vine din spate o dorință de exprimare și creativitate, de învățare de noi arome, gusturi, combinații și tehnici, care zilnic pot fi o nouă provocare. E un job care te ține mereu în priză, în care nicio zi nu se aseamănă cu alta și în care poți face monotonia să dispară”, ne-a explicat el.

Reacțiile primilor participanți au fost mai mult decât încurajatoare. Soft & Grace a fost primit cu entuziasm, își amintește tânărul antreprenor din Iași, iar oamenii au venit dornici să descopere că „bucătăria nu este doar despre a mânca, ci poate fi și artă, și experiență, și învățare continuă”.

Mii de participanți au trecut pragul bucătăriei Soft & Grace din Iași

Până acum, peste 10.000 de copii și 12.000 de adulți au trecut pragul studioului culinar din Iași, printre boluri și farfurii pline de culoare, teluri care se încolăcesc și linguri care se aliniază la start, totul într-un spectacol culinar care se mută cu aceeași veselie și în școli, grădinițe sau companii.

Primii ani nu au fost lipsiți de provocări financiare, dar Bogdan a reușit să mențină afacerea pe plus încă de la început, aflăm de la el. Abia după cinci ani a început să apară și profitul real, ceea ce a permis extinderea și consolidarea Soft & Grace, având acum trei locații în oraș. Cifra de afaceri a crescut de la 140.000 de lei în anul 2017 la aproape un milion de lei în 2024, însă succesul business-ului nu s-a datorat doar pasiunii, spune ieșeanul, ci și strategiei. Promovarea inteligentă, recomandările din ce în ce mai numeroase, apariția pe piață a firmelor de IT care căutau experiențe de teambuilding și, mai ales, o echipă stabilă și pasionată au făcut diferența.

„Fiind om de marketing, aș pune pe primul loc promovarea. Nu a fost una agresivă și a mers foarte bine din recomandare în recomandare. A fost și o noutate pentru piața din Iași. A fost și o oportunitate pentru că ne-am dezvoltat odată cu creșterea firmelor de IT, care ne vizitau din ce în ce mai des în format de teambuilding. Bineînțeles, odată cu creșterea afacerii, cu siguranță că a contat enorm echipa: oameni care să formeze un nucleu, o familie. Ne simțim bine, avem un mediu foarte prietenos de lucru și asta ajută atât pe fiecare membru al echipei să se afirme și să fie creativ, cât și afacerea în sine”, ne descrie el întregul parcurs.

Succesul vine cu sacrificii: somnul în atelier și mai puțină distracție cu familia

Tânărul spune că a investit enorm de mult timp și energie în acest business, iar fiecare zi a fost o provocare care l-a ajutat să crească și să învețe.

„Cred că și implicarea mea zi și noapte a avut un rol foarte important, pentru că am muncit mult, am ales să fiu la tigaie și nu la distracții sau întâlniri cu familia sau prietenii, am ales să dorm 3 ore în atelier și nu 8 ore acasă, plus multe alte sacrificii, asta pentru a reuși să scoatem și noi capul în lume și să avem o oarecare siguranță din toate punctele de vedere”, ne-a spus fondatorul Soft & Grace.

Chiar dacă a fost greu la început, renunțarea nu a fost niciodată o opțiune pentru el. În momentele de oboseală sau îndoială, gândul că pasiunea lui poate fi împărtășită altora și poate inspira oameni noi l-a făcut să continue.

„M-am mai gândit doar în unele momente, cum ar fi să revin la o viață de birou sau la un program fix, ori pur și simplu să schimb domeniul. M-am gândit, poate și comparativ cu nivelul salarial pe care l-aș fi putut câștiga cu o muncă mult mai simplă. Și am răspuns imediat cu «nu». Momentan nu mă văd făcând altceva, mai ales că de aici îmi iau toată energia de care am nevoie”, ne-a mărturisit Bogdan.

Astăzi, businessul arată complet diferit față de imaginea inițială. Planul lui de a crea o școală de bucătari cu cursuri acreditate a evoluat spre ateliere pentru publicul larg, sesiuni private, teambuilding-uri și workshopuri cu maeștri în pizza, pâine, patiserie sau barista. Ideile de livrări de produse sau meniuri la birouri au trecut, dar au fost parte din procesul de învățare și adaptare al afacerii.

„După primele ateliere pe care le-am făcut, au început să vină și rezervări de tip teambuilding cu grupuri deja formate. Atunci mi-am dat seama că, din punct de vedere al unui business, este mult mai profitabil să continui în acest mod. Astăzi este și mai extins de atât ca proiect și, de asemenea, a mai trecut prin diferite faze la care ulterior am renunțat, dar la care, de asemenea, nu m-am gândit niciodată: de exemplu să livrăm produse alimentare în cafenelele din Iași sau să facem meniul zilei și să îl livrăm la birouri în timpul săptămânii. Au fost niște soluții bune pentru afacere în acel moment”, ne-a mărturisit tânărul antreprenor.

Caravana atelierelor – gătitul care călătorește în toată țara

Pe lângă ateliere și workshopuri, Soft & Grace oferă și opțiunea ca bucătarii să gătească direct pentru clienți, fără ca aceștia să participe la proces: serviciul de privatechef și livecooking aduce experiența gastronomică în locația lor, în natură sau în alte spații alese de clienți.

Privind spre viitor, Bogdan are, la cei 35 de ani ai săi, planuri clare de extindere. „Mi-au mai trecut prin cap idei de extindere prin alte orașe, sau poate doar periodic, o caravană a atelierelor de gătit. Am făcut ateliere private până acum în toate marile orașe ale României și nu numai, dar mă gândesc să fie și cu acces pentru publicul larg. Vor mai urma cu siguranță o serie de workshopuri interesante cu oameni de top în domeniul în care activează (bucătărie, brutărie, patiserie și altele)”, a încheiat fondatorul Soft & Grace din Iași.

