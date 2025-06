40 under 40/Reverse PET – Aplicația a doi tineri ieșeni care schimbă regulile reciclării în România. Au deja mii de utilizatori. Povestea lor de succes

Într-un peisaj digital tot mai dinamic, doi tineri din Iași, Ion Bogatu și Bogdan Roșu, au reușit să transforme o idee personală într-un business revoluționar. Lansată în septembrie anul trecut, aplicația Reverse PET a atras deja peste 7.000 de utilizatori, oferindu-le o soluție rapidă și eficientă pentru reciclare.

Cum funcționează Reverse PET? Aplicația conectează două categorii de utilizatori: Reciclatorii – cei care dețin PET-uri, sticle de sticlă și doze și vor să le valorifice, și Colectorii – persoanele care preiau aceste materiale și le duc la centrele de colectare pentru a încasa garanția de 50 de bani per recipient. Pentru câștiguri suplimentare, aplicația îți permite și să comuți contul de utilizator, din reciclator în livrator.

Fondatorul acestei aplicații este Ion Bogatu, un tânăr de 29 de ani, pasionat de IT, cu origini peste Prut, care, în urmă cu 10 ani, a venit la Iași pentru a studia Informatica, și aici a rămas. Ideea de afacere a apărut dintr-o nevoie personală de a recicla eficient, dar fără a sta la cozi pentru asta și, împreună cu Bogdan Roșu, specialist în marketing, au decis să dezvolte un sistem care să motiveze oamenii să colecteze mai mult. Modelul de recompensare este simplu: 25 bani rămân la colectori, 20 bani sunt oferiți utilizatorilor care reciclează, 5 bani sunt direcționați spre dezvoltarea platformei.

În cazul în care utilizatorul dorește să fie la rândul său colector și să preia comenzile direct de la domiciliul reciclatorului, acesta trebuie să cumpere puncte din aplicație, care vor asigura ulterior plata celui de la care ridică produsele. Pentru a onora o comandă, curierul are la dispoziție două ore. Dacă nu poate fi preluată la timp, acele puncte se întorc automat la utilizatorul inițial, iar comanda va fi disponibilă din nou în aplicație pentru alți livratori.

Ambianță: „Acesta este graficul de evoluție a aplicației, cum a evoluat numărul de utilizatori, total, reciclatori și persoane care au dorit să renunțe. După cum se vede sunt foarte puține care au renunțat. Avem un echilibru între reciclatori și colectori, iar graficul în sine reprezintă numărul de conturi care s-au creat pe parcurs, de când am lansat aplicația, din 16 septembrie și până în ziua de astăzi, care a ajuns la un număr de 7.080 de utilizatori total. Am pornit strong, am pornit în forță astfel încât, în primele zile, am ajuns la un număr de 200-300 de utilizatori noi. Și la fel, am avut o surpriză, în februarie să avem foarte mulți utilizatori veniți noi în aplicație. Aici este acest prag. Și nu știm exact de ce, dar ne bucurăm că interesul este constant și că numărul de utilizatori crește constant și cred că ce ar trebui să facem în continuare este să mergem spre cât mai mulți utilizatori astfel încât să avem o evoluție mai amplă.”