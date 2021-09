48.239 de ani de viaţă pierduţi de pacienţii în aşteptare pentru un transplant

Numărul de transplanturi de organe solide efectuate în timpul primului val de Covid-19 în 2020 a scăzut, în medie, cu 31% faţă de anul precedent, a dezvăluit un nou studiu prezentat la Congresul ESOT 2021 şi publicat în Lancet Public Health. Studiul a analizat datele din 22 de ţări de pe cele patru continente şi a relevat variaţii majore în răspunsul programelor de transplant la pandemia Covid-19, activitatea de transplant scăzând şi cu peste 90% în unele ţări.

Transplantul de rinichi şi cel de ficat, cele mai afectate

Experţii care au prezentat studiul recent la Congresul ESOT 2021 spun că primul val de Covid-19 a avut un „impact devastator” asupra numărului de transplanturi, ducând la o „pierdere substanţială de vieţi omeneşti” Transplantul de rinichi a înregistrat cea mai mare reducere în aproape toate ţările în 2020, comparativ cu 2019, studiul constatând o scădere a transplanturilor de rinichi de donator viu cu 40% şi la cel de ficat cu 33%. Pentru transplanturile de donatori decedaţi, a existat o reducere a transplanturilor de rinichi cu 12%, de ficat cu 9%, de plămâni cu 17% şi de inimă cu 5%.

”Pe acest fond pandemic şi în România a fost un an greu, din acest punct de vedere. Centre de transplant renal precum Fundeni sau Cluj au fost nevoite, pentru diferite perioade de timp, să-şi întrerupă activitatea, din cauza unor focare de Covid-19. Din fericire, noi, la Spitalul Parhon, nu neam confruntat cu astfel de probleme şi am preluat mult şi din activitatea celorlalte centre de transplant. Au fost făcute 40 de transplanturi de rinichi, cele mai multe intervenţii din ultimii 20 de ani, de care au beneficiat pacienţi din toată zona Moldovei dar şi din restul ţării. Dar aceasta este o situaţie punctuală fericită. Din păcate, la nivel global, lucrurile nu au stat aşa şi oameni care au fi avut nevoie de un transplant nu au putut beneficia de el din cauza pandemiei”, a declarat Conf. Dr. Ionuţ Nistor (FOTO), medic primar nefrolog, Clinica de Nefrologie, Spitalul Clinic ”Dr. C. I. Parhon”, Iaşi.

Cercetarea a evidenţiat modul în care unele ţări au reuşit să susţină rata procedurilor de transplant, în timp ce altele au înregistrat reduceri serioase ale numărului de transplanturi comparativ cu anul precedent şi, în unele zone, transplantul de rinichi şi ficat de la donator viu a încetat complet. În general, a existat o asociere temporală puternică între rata crescută de infecţie cu Covid-19 şi reducerea transplanturilor de organe de la persoane decedate şi vii. Dr. Olivier Aubert, profesor asistent la Centrul de Cercetări Translaţionale din Paris pentru transplant de organe şi autor principal al studiului, a arătat că „primul val de Covid-19 a avut un impact devastator asupra numărului de transplanturi din multe ţări, afectând listele de aşteptare ale pacienţilor şi din păcate, ducând la o pierdere substanţială de vieţi omeneşti”.

Profesorul Alexandre Loupy, şeful Centrului de Cercetare Translaţională din Paris pentru Transplantul de Organe, şi el autor al studiului, a spus, la rândul său, că „transplantul de la donatori vii, care s-a redus mai mult, necesită resurse şi planificare semnificative în comparaţie cu transplantul de la donator decedat. Acest lucru este extrem de dificil în timpul unei pandemii, atunci când resursele sunt extinse şi personalul este redistribuit. Există, de asemenea, preocupări etice majore pentru bunăstarea şi siguranţa donatorului”.

Zeci de mii de ani de viaţă pierduţi

„Este clar că există multe decese indirecte asociate cu Covid-19 şi studiul nostru confirmă faptul că pandemia are consecinţe de anvergură asupra multor specialităţi medicale”, a adăugat prof. Loupy. Numărul estimat de ani de viaţă pierduţi a fost de 37.664 de ani pentru pacienţii în aşteptare pentru un transplant de rinichi, de 7.370 de ani pentru cei pe lista de aşteptare pentru transplant de ficat, de 1.799 de ani pentru un plămân şi de 1.406 pentru o inimă, ceea ce corespunde unui total de 48.239 de ani de viaţă pierduţi, în sistemul de transplant. Dr. Aubert a adăugat că „dincolo de reducerea aproape universală a activităţii de transplant, anumite ţări şi regiuni au reuşit să efectueze proceduri în ciuda provocărilor majore prezentate de pandemie. Aceste constatări justifică o analiză suplimentară la nivel regional, naţional şi global pentru a înţelege de ce au avut loc sau nu reduceri”.