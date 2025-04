„5.000 de euro și se rezolvă”. Șpaga dată la IML Iași pentru „rezolvarea” alcoolemiilor și a cazurilor de droguri la volan a fost spartă de inculpat la păcănele

Eugen Chebac lucra la IML din 2008, ca administrator, arhivar și economist. Era astfel familiarizat cu jargonul de specialitate și cu procedurile interne ale instituției. Așa cum aveau să stabilească ulterior procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal, în perioada martie 2023 – iulie 2024, Chebac a abordat mai multe persoane care se prezentaseră la IML pentru eliberarea de certificate medico-legale ori calculul alcoolemiei. După scurte discuții, bărbatul, care se prezenta drept „Gelu”, își lăsa victimele să creadă că poate interveni pentru soluționarea diverselor probleme. Evident, contracost.

Prima victimă: șofer băut cu alcoolemie în pragul comei

Prima victimă a lui Chebac a fost un șofer băut, analiza toxicologică indicând o alcoolemie de 2,14‰. A venit la IML pentru efectuarea unui calcul retroactiv al alcoolemiei, apreciind că valoarea stabilită inițial era prea mare. Chebac i-a cerut 3.000 de euro pentru eliberarea urgentă a actelor. A luat banii, iar „clientul” s-a pus pe așteptat. Chebac nu i-a mai răspuns la apelurile telefonice și nici pe WhatsApp. Ulterior, șoferul avea să fie condamnat la un an și 9 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Câteva luni mai târziu, în octombrie, un alt șofer a fost prins cu o alcoolemie de 2‰. Cum urma să plece în străinătate la muncă, s-a gândit să facă un calcul retroactiv, în speranța unor rezultate care să îi permită recuperarea permisului de conducere reținut de polițiști. A mers la IML, a plătit taxa și a plecat. Chebac a venit după el, întrebându-l cu ce problemă venise. L-a asigurat că îl ajută să obțină rezultate mai bune, cerându-i 1.000 de euro. După câteva zile, i-a mai cerut 1.000 de euro, iar în mai puțin de o săptămână, alți 700 de euro. I-a mai cerut și 200 de euro, pentru că fiica sa ar fi avut probleme la școală. După ce primise deja 2.900 de euro, Chebac a continuat să-i mai ceară bani, fiind însă refuzat. În cele din urmă, rezultatul la calculul retroactiv a indicat chiar o valoare mai mare a alcoolemiei, de 3‰. Păgubitul a încercat să-și recupereze banii dați degeaba, dar Chebac l-a tot dus cu vorba.

Al treilea client a fost prins drogat la volan. „5.000 de euro și se rezolvă”

În martie anul trecut, șoferul unui Audi Q5 a fost testat pozitiv la opioide și metadonă. În plus, asupra sa fuseseră găsite droguri. S-a întâmplat ca tatăl șoferului să fie administratorul unei firme de reparații și întreținere aparate frigorifice. La vreo trei luni de la incident, Chebac l-a sunat pe acesta, sub motivul unor reparații necesare la un frigider de morgă. Cu această ocazie, i-a spus că îl poate ajuta dacă are vreo problemă la IML. Tatăl s-a gândit că și-ar putea ajuta fiul, așa că i-a dat lui Chebac 5.000 de euro pentru ca analizele făcute tânărului să arate că acesta era „curat”. A urmat ducerea cu vorba.

Unui șofer prins în trafic în Târgu Frumos cu o alcoolemie de 2,75‰, Chebac i-a promis că va interveni pe lângă colegii săi, pentru a reduce rezultatele la calcularea retroactive a alcoolemiei. Șoferul i-a plătit 4.000 de euro și a așteptat încrezător. După patru luni, în iulie anul trecut, Chebac i-a mai cerut 1.600 de euro, asigurându-l că „rezolvă sigur” într-o săptămână. Șoferul nu doar că a refuzat, dar și-a cerut și banii înapoi. Chebac nu a mai răspuns la telefon. Prin mesaje, a început să spună ba că e plecat din țară, ba că fiica sa e bolnavă, ba că avocatul său e în concediu sau, pur și simplu, că „mai durează o săptămână aprobarea”.

Ultimul căzut în plasa lui Chebac a fost un tânăr, victimă a unei agresiuni petrecute în zona Baș Ceauș. I se eliberase un certificat medico-legal în care se menționa că avea nevoie de 25-30 de zile de îngrijiri medicale. Chebac i-a cerut 500 de euro, asigurându-l că poate obține un număr mai mare de zile. Ca și în celelalte cazuri, Chebac a luat banii, fără a face nimic. Ancheta a stabilit ulterior că banii luați de la „clienți” fuseseră cheltuiți de Chebac în săli de pariuri și păcănele.

„Nu a acționat pasiv, ci dimpotrivă, a avut inițiativa de a aborda persoane”

În cursul urmăririi penale, administratorul IML a recunoscut doar o parte a învinuirilor, și pe acestea, nuanțat. În fața magistraților Tribunalului le-a recunoscut însă pe toate, așa cum le reținuseră procurorii. „Inculpatul nu a acționat pasiv, ci dimpotrivă, a avut inițiativa de a aborda aceste persoane, care aveau un interes direct în dosarele penale în care erau implicate, fie ca victime, fie ca suspecți sau inculpați. Comportamentul inculpatului, care a pretins sume de bani sub pretextul că ar avea influență asupra cadrelor medicale pentru a modifica actele medicale ce urmează a fi folosite în dosare penale afectează în mod considerabil încrederea cetățenilor în integritatea sistemului medical și în acurateţea actelor medicale, dar şi în corectitudinea actelor de justiţie”, au spus judecătorii.

Ei au arătat însă și că circumstanțele personale ale lui Chebac relevau aproape exclusiv aspecte pozitive. În vârstă de 57 de ani, acesta nu avea antecedente penale, era absolvent de studii superioare, integrat în societate și apreciat de cunoscuți. Singurul său defect major era dependența de jocurile de noroc, pe care încerca totuși să o depășească, inclusiv cu ajutor de specialitate. Ca urmare, magistrații s-au orientat spre o pedeapsă medie, de 2 ani și 8 luni de închisoare, dispunând totodată și suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de trei ani. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată în fața Curții de Apel.

