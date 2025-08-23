5.335 de lei pe lună „în mână” – câștigul mediu net în Iași rămîne cu mai bine de 200 lei sub media pe țară

În iunie 2025, câștigul salarial mediu net în județul Iași a fost de 5.335 lei, în timp ce media pe economie la nivel național a atins 5.539 lei, cu un plus de 204 lei față de lefurile ieșenilor. În același timp, puterea de cumpărare a angajaților din Iași a crescut cu doar 0,7% față de iunie 2024, sub evoluția națională de 1,3%.

Evoluția arată că, deși salariile din Iași cresc constant, ritmul lor nu este suficient pentru a recupera diferențele față de alte regiuni ale țării. La jumătatea anului 2025, în județul Iași lucrau 201.836 de persoane, cu aproape 2.924 mai multe decât în iunie 2024. În paralel, salariul mediu nominal brut a urcat la 8.923 de lei, iar câștigul mediu net a fost de 5.335 lei, marcând creșteri de 8,8%, respectiv 6,4% față de anul precedent. Comparativ cu luna mai 2025, creșterile salariilor au fost mai mici: +0,3% pentru brut și +0,2% pentru net, indicând o evoluție constantă, dar moderată.

Un mod de a înțelege ce înseamnă aceste creșteri pentru angajați este indicele câștigului salarial real, care compară creșterea salariilor cu evoluția prețurilor de consum. În iunie 2025, indicele a fost de 100,7% pentru Iași, în timp ce la nivel național acesta a fost de 101,3%. Aceasta înseamnă că, în medie, angajații ieșeni au putut cumpăra cu 0,7% mai mult decât în iunie 2024, față de 1,3% la nivelul României, evidențiind un ritm mai lent al creșterii puterii de cumpărare.

Unde au crescut lefurile și unde nu?

Analiza pe grupe mari de activități arată că majorările salariale au fost relativ uniforme, cu sectoare în care avansul a fost mai consistent și altele cu creșteri mai lente, ceea ce reflectă specificul fiecărui domeniu. Cele mai mari creșteri salariale față de anul trecut s-au înregistrat în Industrie și Construcții, cu 8% mai mult decât în iunie 2024, iar față de luna anterioară creșterea a fost de 2,2%. În paralel, chiar și aceste sectoare nu ating nivelul mediu național, iar Serviciile și Agricultura rămân semnificativ sub media pe țară.

Per ansamblu, iunie 2025 arată o stabilitate moderată pe piața muncii din Iași: numărul angajaților crește ușor, salariile urcă constant, iar puterea de cumpărare se păstrează aproape la același nivel ca anul trecut. Cu toate acestea, județul nu recuperează decalajul față de media națională. În Servicii, creșterea anuală a salariului a fost mai redusă (5,8%), iar față de luna mai lefurile au scăzut, în medie, cu 0,3%. Sectorul cu cei mai puțini angajați din județ, Agricultură, Silvicultură și Pescuit, a înregistrat cele mai mici creșteri de la un an la altul (0,9%) și cele mai mari scăderi față de luna mai (-3,3%).

Publicitate și alte recomandări video