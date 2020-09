5 motive pentru care prefer site-urile care au live support in locul celor care nu au

Sunt mai multe motive pentru care recomand utilizarea serviciilor de live support dar si pentru care aleg doar site-uri care au astfel de servicii pentru a comanda.

Iti voi oferi mai multe exemple ale faptului ca aceste servicii se dovedesc cele mai utile in numeroase situatii si ca fara ele experienta online in magazinele care se respecta nu ar mai fi aceeasi.

Ajutor oferit atunci cand nu intelegi specificatiile tehnice

Acest ajutor este foarte important mai ales atunci cand cumperi produse despre care nu stii foarte multe. Un exemplu in sensul acesta este urmatorul: cautam o geanta pentru laptop intr-un magazin specializat, laptopul meu avand un ecran de 19 inch. Am cautat si in final am identificat cateva produse care pareau ca se potrivesc.

Privind dimensiunile indicate si masurand propriul laptop am ajuns la concluzia ca foarte posibil acesta nu va intra in geanta. Atunci m-a atentionat chatul pe care nu il bagasem in seama inainte, unde un angajat de la live support ma intreba daca ma poate ajuta cu ceva.

I-am scris rapid problema si tot rapid m-a intrebat ce laptop am. Dupa ce i-am oferit toate infromatiile, m-a lamurit ca desi displayul meu este intr-adevar de 19 inch in realitate cu tot cu rama laptopul este mai mare si ca pentru tipul meu de laptop au niste rucsacei foarte draguti pe care mi-i recomanda fiind mai usor de transportat obiectul. De asemenea, mi-a oferit si doua variante de genti elegante pentru laptopuri din care sa aleg. Astfel am economisit foarte mult timp si am ales produsul potrivit.

Un plus de ajutor atunci cand nu stii exact ce cauti

Mariana Bradu, CEO LiveSuport.ro a declarat ca : “un alt avantaj pe care serviciile de live suport il au este faptul ca vin in ajutorul tau atunci cand nu stii ce cauti. Vei fi tentat sa spui ca este imposibil sa mergi online pentru a cauta produse fara sa stii ce produse cauti si ca fiecare achizitie se face in baza unei nevoi. Corect! Dar ce se intampla atunci cand nu stii sa definesti exact de ce anume ai nevoie?”.

Iata si situatia mea. Am fost nevoit sa scot SSD-ul M2 din acelasi laptop de mai sus si sa il inlocuiesc cu unul mare mare. Din dorinta de a il folosi si pe cel scos si stiind ca pentru SSD-uri existau dispozitive de tip rack pentru a le monta extern, m-am apucat sa caut rack pentru M2 si desigur am gasit toate variantele de produse posibile, de la rack clasic pentru sata si pana la placi de memorie M2, insa nimic nu-mi sugera ca am primit si rack pentru M2.

Acesta este un exemplu in care stii ce vrei dar nu stii cum sa definesti produsul. Pentru ca tot treceam de la un produs la altul, echipa de live support m-a intrebat cu ce ma poate ajuta.

Am expus situatia mea si da, am ajuns la produsul dorit, care de altfel era sub nasul meu, si anume la adaptor USB pentru M2 extern. Totul rapid si eficient cu o echipa de live support mereu gata sa ofere ajutor.