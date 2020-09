50 de copii din familii numeroase, susţinuţi cu burse lunare de 200 de lei de Pro Vita

Aceştia vor primi burse lunare de 200 de lei care sunt menite să acopere cheltuile legate de achiziţia rechizitelor, a hranei zilnice, plata transportului dintre casă şi şcoală sau a căminului. 30 de copii sunt susţinuţi cu bursa lunară din bugetul Arhiepiscopiei Iaşilor, iar 20 de copii prin donaţii realizate de diferite persoane din ţară şi din străinătate.

„Etapa de anul acesta a proiectului de susţinere la studii are un rezultat neaşteptat. În ultimele trei luni am organizat două campanii de strângere de fonduri şi cu sprijinul oferit de Părintele Mitropolit Teofan, reuşim să începem şcoala cu 50 de tineri beneficiari. Am fost impresionaţi de faptul că pentru această cauză s-au mobilizat 50 de donatori din ţară şi din diaspora românească. Cu ajutorul acestor oameni am strâns pentru aceşti copii suma de 40.000 de lei, iar diferenţa de 60.000 de lei va fi oferită de Arhiepiscopia Iaşilor. Cei 50 de tineri, elevi şi studenţi, au rezultate foarte bune la învăţătură”, a declarat Sorina Topliceanu, referent al Departamentului Pro Vita, pentru portalul doxologia.ro.