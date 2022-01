60% dintre copiii internaţi cu COVID-19 la Iași au sub trei ani

Tulpina Omicron a dus la o răspândire comunitară accentuată care a crescut fulminant numărul de copii internaţi la unitatea medicală. Practic, numărul s-a dublat faţă de ultima săptămână, ieri fiind spitalizaţi 27 de copii pe zona roşie şi 4 la ATI. Managerul spitalului, Alina Belu, spune însă că problema este una mai mare: sunt afectaţi cu forme moderate pacienţi care au sub 3 ani de zile.

„Peste 60% dintre pacienţi au vârsta de sub trei ani, este o incidenţă crescută în cazul copilului mic şi foarte mic. Sperăm să fie o evoluţie mai favorabilă în viitor, să nu trebuiască să extindem zona roşie. Dar dacă va fi nevoie, o vom face”, a declarat Alina Belu.

Dintre cei patru pacienţi internaţi la ATI, cel mai mic este nou-născut, cel mai mare are 5 ani, dar are şi o boală asociată, tânărul suferind şi de sindrom Down. Cei doi care nu sunt ventilaţi mecanic sunt în stare stabilă, dar managerul spune că va trebuie să aşteptăm următoarele zile pentru a vedea care va fi evoluţia pacienţilor. Aceasta a mai precizat că în cursul zilei de ieri urmau să fie externaţi pentru continuarea tratamentului la domiciliu şapte pacienţi.

„Noi primim din toată Moldova, suntem spital cu cea mai înaltă competenţă în tratarea copiilor, şi este aceeaşi situaţie şi în cazul celor infectaţi cu COVID-19. Avem pacienţi din Neamţ, Suceava, Bacău, practic din toată Moldova, mulţi ajung în stare critică. Incidenţa a crescut odată cu transmiterea comunitară. Ceea ce este diferit la acest val este incidenţa la sugar şi la cei sub 3 ani”, a declarat Alina Belu.

Aceasta a mai precizat că, dacă se va pune problema extinderii zonei roşii, unitatea medicală poate aloca 200 de paturi pentru tratarea copiilor, dar acest lucru va pune presiune pe zona non-COVID.